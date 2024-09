Während die iPhone 16 Generation am 09. September vorgestellt wird, erwarten wir dieses Jahr neben neuen iPads auch noch einen Schwung aktualisierter Macs. Wie MacRumors berichtet, sollen die neuen M4 Macs, darunter das MacBook Pro, iMac und Mac mini, im November auf dem Markt kommen.

Neue Macs im November

Laut MacRumors wird Apple noch in diesem Jahr neue Macs veröffentlichen. Das alleine ist keine Überraschung, denn die Gerüchteküche hat uns bereits für dieses Jahr die neuen M4 Macs in Aussicht gestellt. Es ist jedoch das erste Mal, dass nun auch der Release-Monat erwähnt wird. So heißt es, dass die neuen Macs im November auf den Markt kommen.

Gerüchten zufolge plant Apple dieses Jahr vier neue Mac-Modelle: ein 14 Zoll MacBook Pro der Einstiegsklasse mit M4 Chip, neue 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle mit M4 Pro und M4 Max Chip, einen neuen iMac mit M4 Chip und einen komplett neu gestalteten Mac mini mit M4 und M4 Pro Chip.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge wird der neue Mac mini „deutlich kleiner als sein Vorgänger“ sein und weiterhin über einen HDMI-Anschluss und mehrere USB-C-Anschlüsse verfügen. Das schlanke neue Design, das vom Apple TV inspiriert sein soll, zielt darauf ab, den Platzbedarf des Desktop-Mac zu optimieren, ohne Kompromisse bei den Funktionen einzugehen.

Mit Ausnahme des neuen Mac mini wird erwartet, dass es sich bei den neuen Macs um kleinere Aktualisierungen handelt, die sich auf Chip-Upgrades konzentrieren, aber sie könnten zum ersten Mal standardmäßig mit 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein. Es gab bereits Berichte aus der Lieferkette, dass sich einige dieser Geräte bereits in der Massenproduktion befinden, was mit einem Erscheinungsdatum im November übereinstimmen würde.

Möglicherweise wird Apple im Oktober eine weitere Keynote veranstalten, um die neuen M4 Macs anzukündigen. Letztes Jahr kündigte Apple sein „Scary Fast“-Event am 23. Oktober an. Die Veranstaltung fand am 30. Oktober statt und enthüllte bei der Gelegenheit neue MacBook Pro und iMac Modelle mit M3 Chips. Die M3 Macs wurden dann am 7. November auf den Markt gebracht, sodass wir dieses Jahr eine ähnliche Abfolge erleben könnten.