Es gibt spannende Neuigkeiten von Anker SOLIX. Mit dem jüngsten Update der Anker-App unterstützt der Hersteller mit seinen Balkonkraftwerken nun auch die smarten 3-Phasen-Stromzähler Shelly 3EM und Shelly Pro 3EM.

Anker SOLIX Balkonkraftwerke: Unterstützung für Shelly 3EM und Shelly Pro 3EM ist da

Seit Anfang letzten Jahres verfolgen wird die SOLIX-Produktlinie von Anker und haben zuletzt unter anderem die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro getestet. Bei unseren Testbericht sind wir unter anderem darauf eingegangen, dass ihr Anker neuerdings einen smarten Zähler anbietet, den ihr bei euch im Zählerschrank verbauen lassen könnt, um euer System intelligenter zu gestalten und den Stromfluss zu optimieren.

Neuerdings bietet Anker auch smarte Steckdosen an, die deutlich einfacher zu gestalten sind und im Bedarfsfall – wenn ein Gerät eingeschaltet wird – mehr Strom vom System anfordern können.

Viele Anwender haben in ihrem Zählerschrank bereits einen Shelly 3-Phasen-Stromzähler verbaut. Dieser war bis dato nicht mit den Anker Balkonkraftwerken kompatibel. Dies ändert sich nun. Kurzum: Ihr könnt nun euren Shelly 3EM und Shelly Pro 3EM in Kombination mit der Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro und Solarbank 2 E1600 Plus nutzen. EcoFlow, Zendure und Jackery hatten in der Vergangenheit auch bereits Kooperationen mit Shelly bekannt gegeben.

Darüberhinaus unterstützt die App nun SOLIX C300X DC. Dabei handelt es sich um eine neue Powerstation, die Anker sicherlich im Rahmen der IFA für Deutschland ankündigen wird.