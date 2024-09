Auf den 81. Internationalen Filmfestspielen von Venedig fand die Weltpremiere von der Apple TV+ Serie „Disclaimer“ statt. Bei „Disclaimer“ handelt es sich um einen packenden Psychothriller in sieben Kapiteln, mit einer Starbesetzung. Unter der Regie des fünffachen Oscar-Preisträgers Alfonso Cuarón sind die Oscar-Preisträger Cate Blanchett und Kevin Kline in den Hauptrollen zu sehen. Basierend auf dem Bestseller-Roman von Renée Knight verspricht „Disclaimer“ eine fesselnde Geschichte, die sich mit den Folgen verborgener Wahrheiten und der Macht des Erzählens auseinandersetzt.

Starbesetzte Premiere

Der Palazzo del Cinema bot eine großartige Kulisse für die Vorstellung der neuen Serie. Die Veranstaltung auf dem roten Teppich zog ein beeindruckendes Aufgebot an Talenten an, was den hochkarätigen Charakter der Produktion widerspiegelt. Alfonso Cuarón führte die Prozession an, begleitet von den Hauptdarstellern Cate Blanchett und Kevin Kline. Dazu gesellte sich ein Ensemble mit Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge, Leila George und Hoyeo.

Die Premiere beschränkte sich nicht nur auf die Stars der Leinwand. Auch Schlüsselfiguren hinter der Kamera waren anwesend. Zu den Darstellern gesellten sich die ausführenden Produzenten Gabriela Rodriguez und Carlos Morales, Kameramann Bruno Delbonnel, Serienredakteur Adam Gough und Buchautorin Renée Knight.

„Disclaimer“ auf Apple TV+

Im Mittelpunkt von „Disclaimer“ steht Catherine Ravenscroft, die von Cate Blanchett gespielt wird. Catherine ist eine Journalistin, die ihren Ruf darauf aufgebaut hat, die Verfehlungen anderer aufzudecken. Die Prämisse der Serie beruht auf einer entscheidenden Wendung: Catherine wird zum Thema eines mysteriösen Romans, der ihre eigenen sorgfältig gehüteten Geheimnisse aufdeckt.

Während Catherine versucht, die Identität des Autors des Romans herauszufinden, ist sie gezwungen, sich mit Aspekten ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, die sie lange Zeit verdrängt hatte. Die Geschichte erforscht, wie sich diese Enthüllung auf ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Robert, gespielt von Sacha Baron Cohen, und ihrem Sohn Nicholas, dargestellt von Kodi Smit-McPhee, auswirkt.

Kevin Kline spielt den Erpresser Stephen Brigstocke. Die Rolle ist von zentraler Bedeutung, bleibt aber geheimnisvoll, was dem sich entfaltenden Drama eine weitere Ebene der Intrige hinzufügt. Das Ensemble wird von versierten Schauspielern wie Lesley Manville, Louis Partridge und Leila George vervollständigt. Indira Varmas Rolle als Erzählerin legt eine einzigartige Erzählstruktur nahe, die zusätzliche Perspektiven auf die Ereignisse bieten könnte.

„Disclaimer“ besteht aus sieben Folgen und startet weltweit am 11. Oktober 2024 auf Apple TV+, mit einer anfänglichen Veröffentlichung von zwei Episoden. Anschließend folgen immer freitags bis zum 15. November 2024 neue Episoden.