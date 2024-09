Apple hat verschiedene Funktionen für iOS 18 angekündigt, die sich bislang weder in der Beta zu iOS 18.0 und iPadOS 18.1 wiederfinden. Gleichzeitig sind die fehlenden Funktionen als „Kommt später in diesem Jahr“ markiert. Von daher haben wir verschiedene Funktionen zusammengefasst, die Teil von iOS 18.2 sein dürften.

iOS 18.2: Diese Funktionen werden an Bord sein

Wirft man einen Blick auf die vergangenen Jahre, so hat Apple die X.2 Updates regelmäßig im Dezember veröffentlicht. Sollte der Hersteller aus Cupertino an seinem Plan festhalten, die für 2024 noch angekündigten Funktionen noch dieses Jahr zu implementieren, dürfte das Update auf iOS 18.2 anvisiert werden.

Neue Mail-App

Nutzer erhalten neue Möglichkeiten, ihren Posteingang zu verwalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Eine Kategorisierung direkt auf dem Gerät organisiert und sortiert eingehende E-Mails in Primary für persönliche und dringende E-Mails, in Transactions für Bestätigungen und Belege, in Updates für News und Mitteilungen aus den sozialen Medien sowie in Promotions für Marketing E-Mails und Gutscheine. Mail erhält außerdem eine neue gebündelte Ansicht, die alle relevanten E-Mails eines Unternehmens zusammenfasst, damit Nutzer schnell überfliegen können, was gerade wichtig ist.

ChatGPT-Integration

Im Juni hatte Apple bekannt gegeben, dass ChatGPT in das Erlebnis von iOS 18, iPadOS 18 und macOS integriert wird. Im Rahmen der Bekanntgaben der letzten Apple Quartalszahlen hat Apple CEO Tim Cook noch einmal bestätigt, dass die ChatGPT-Integration noch dieses Jahr umgesetzt wird.

Dabei wird ChatGPT nicht nur in verschiedenen Apple Intelligence Funktionen genutzt, sondern soll auch Siri bereichern.

Genmoji

Emojis werden auf ein ganz neues Level gebracht. Ihr könnt ein einzigartiges Genmoji erstellen, um euch auszudrücken. Nur durch Eingeben einer Beschreibung erscheint ein Genmoji mit weiteren Optionen. Ihr könnt sogar Genmojis von Freunden und Familienmitgliedern auf Basis ihrer Fotos erstellen. Genau wie Emojis können Genmojis beim Eingeben zu Nachrichten hinzugefügt oder als Sticker oder Reaktion in einem Tapback geteilt werden.

Support für Saugroboter in der Home-App

Die Home App unterstützt schon bald zentrale Funktionen von Staubsauger-Robotern, wie etwa An‑ und Ausschalten, Reinigungs­modus, Saugen, Wischen und Ladestatus. Sie können auch an Auto­mationen und Szenen teilnehmen und auf Siri Anfragen reagieren. Fügt sie einfach zu euren Reinigungs­routinen hinzu, oder bittet Siri, das Wohnzimmer zu reinigen.

Beachtet in jedem Fall, dass die „Apple Intelligence“-Features zunächst nur auf Englisch (USA) verfügbar sein werden. Einige Funktionen, Softwareplattformen und zusätzliche Sprachen werden im Laufe des nächsten Jahres ergänzt.