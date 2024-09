Der bevorstehende Launch des iPhone 16 wirft seine Schatten voraus. So veröffentlichte der Leaker Majin Bu heute auf X einige Bilder, die uns angeblich das offizielle Lineup der iPhone 16 Schutzhüllen zeigen. Bei der Gelegenheit bekommen wir nicht nur einen Ausblick auf die möglichen Farben der Hüllen, sondern erfahren auch, wo Apple die neue Aufnahmetaste positionieren wird.

Laut den geleakten Informationen plant Apple, eine Reihe von acht verschiedenen Farben für die iPhone 16 Hüllen anzubieten. Die Farbpalette umfasst klassische Töne wie Schwarz und Dunkelblau, aber auch auffälligere Varianten wie Lila, Pazifikgrün und ein warmes Gelb. Interessant klingen die Bezeichnungen „Diffuses Mondrot“ und „Kakao“, die auf subtilere Farbnuancen hinweisen. Es bleibt abzuwarten, ob Apple diese Farbnamen wählt oder sich für andere Bezeichnungen entscheidet.

Apple bringt in der Regel für jedes iPhone-Modell Hüllen in einer Auswahl an Farben heraus, die zu den verfügbaren Farben der Geräte passen oder diese ergänzen. Manchmal gibt es Hüllen in Farben, die speziell dazu gedacht sind, mit bestimmten iPhone-Farben kombiniert zu werden, während andere Farben neutraler sind und zu mehreren verschiedenen iPhone-Farben passen.

Majin Bu geht davon aus, dass zunächst nur fünf der acht gezeigten Farben auf den Markt kommen werden. Die übrigen drei könnten als saisonale Varianten zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden.

Ein spannendes Detail der geleakten Hüllen ist eine Aussparung auf der rechten Seite. Diese könnte für eine neue Aufnahmetaste („Capture Button“) vorgesehen sein, die laut Gerüchten bei allen iPhone 16 Modellen zum Einsatz kommen soll.

Die neue Taste ahmt die Autofokus-Funktion von Kameras nach. Sie ermöglicht es, den Autofokus durch leichtes Drücken zu aktivieren. Ein festerer Druck löst das Bild aus. Außerdem kann man bei der Aufnahme von Fotos und Videos durch Wischen über die Taste den Ausschnitt vergrößern oder verkleinern. Womöglich kann durch eine weitere Wischgeste auch zwischen Foto- und Videomodus umgeschaltet werden.

Apple könnte die neue Aufnahmetaste als Einstieg in eine neue Generation nicht-mechanischer Tasten nutzen, die in Zukunft auch für die Lautstärkeregelung, die Seitentaste und die Aktionstaste zum Einsatz kommen könnten. Laut mehreren Berichten plant das Unternehmen bereits seit einiger Zeit, mechanische Tasten durch kapazitive, druckempfindliche Alternativen zu ersetzen, um die Widerstandsfähigkeit der Geräte gegenüber Wasser und Schmutz zu erhöhen. Die Umsetzung dieser Pläne wurde jedoch in den letzten Jahren immer wieder verschoben.

The colors are: Black, Purple, Pacific Green, Diffuse Moon Red, Cocoa, Dark Blue, Brillant Blue, Warm Yellow.

If this scheme is accurate, there will likely only be 5 colors released with the iPhone 16, the others will likely be seasonal. pic.twitter.com/wthn5CWmBY

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 2, 2024