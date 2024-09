MEGA SIM – eine Marke von Freenet – hat zum Start in den Monat September seine Datenvolumen in den jeweiligen Mobilfunktarifen deutlich erhöht. Bel gleichbleibenden Preisen erhaltet ihr somit ein deutlich attraktiveres Angebot. Bis zu 280GB monatlichen Datenvolumen sind in den jeweiligen Tarifen enthalten. Der Einsteigertarif beinhaltet 25GB für monatlich gerade einmal 7,99 Euro mtl..

MEGA SIM: Mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

MEGA SIM hat sein Tarifportfolio massiv aufgewertet und erhöht das inkludierte Datenvolumen. Ab sofort setzt der Anbieter – bei einem unveränderten monatlichen Preis – auf 25GB, 50GB, 140GB und satte 280GB Datenvolumen. Eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, 5G und EU-Roaming sind an Bord. Ihr wählt zwischen 24 Monaten Laufzeit und der Möglichkeit, den Tarif monatlich zu kündigen. Eine Datenautomatik oder ähnliches ist nicht aktiviert. Auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit erhöhen sich die Preise nicht.

25GB Allnet-Flat

25GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 7,99 Euro mtl.

Sollten euch die 25GB nicht ausreichen, könnt ihr euch auch für 50GB für 11,99 Euro mtl., 140GB für 19,99 Euro mtl. und 280GB für nur 24,99 Euro mtl. entscheiden.

-> Hier geht es zu den MEGA SIM Angeboten