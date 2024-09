Während die Fußball-Bundesliga erst vor wenigen Wochen in die neue Saison gestartet ist, endet die Saison der Major League Soccer in den USA im kommenden Monat. Nun hat Apple den Preis für das Saisonticket aufgrund der deutlich reduzierten Anzahl an restlichen Spielen noch einmal deutlich reduziert. Apple TV+ Abonnenten sehen die restliche Saison komplett kostenlos.

MLS Season Pass: restliche Saison nur 9,99 Euro – kostenlos für Apple TV+ Abonnenten

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der Saison verfügbar. Apple TV+ Abonnenten erhalten einen kleinen Rabatt und zahlen nur 12,99 Euro mtl. Das Jahresabo kostet zu Beginn der Saison 99 Euro bzw. 79 Euro für Apple TV+ Abonnenten.

Im Laufe einer Saison passt Apple den Preis für das Saison-Ticket mehr oder weniger regelmäßig an. Zuletzt sank der Preis Anfang Juli auf 49 Euro bzw. 39 Euro für Apple TV+ Abonnenten. Nun – zwei Monate später – hat Apple den Preis ein letzten Mal korrigiert. Interessierte können die restliche Saison in der MLS für einmalig 9,99 Euro verfolgen.

Falls ihr Apple TV+ Abonnenten seid, so erhaltet ihr Saison-Ticket kostenlos. Beachtet in jedem Fall, dass sich der MLS Season Pass – solltet ihr nicht rechtzeitig kündigen, zum vollen Preis für die Saison 2025 verlängert.

