Apples größtes Event des Jahres steht vor der Tür. Am 9. September wird das Unternehmen sein iPhone 16 und 16 Pro, die Apple Watch Series 10 sowie Ultra 3 und vieles mehr vorstellen. Auch die vierte Generation der AirPods wird voraussichtlich nächste Woche vorgestellt. 9to5Mac hat alle Gerüchte rund um die neuen AirPods 4 zusammengetragen und gibt einen Ausblick auf zwei neue Modelle, die uns schon bald erwarten.

AirPods 4 in zwei Varianten

Aktuell verkauft Apple sowohl AirPods der zweiten als auch der dritten Generation. Die AirPods 4 sollen beide Generationen ersetzen, wofür Apple gleich zwei neue Modelle ins Rennen schickt. Ein günstigeres Modell wird als Nachfolger der AirPods 2 dienen, während die funktionsreichere Version den Platz der AirPods 3 einnehmen wird.

Überarbeiteter Formfaktor

Beide AirPods 4 Modelle werden ein neu gestaltetes Design aufweisen, das Elemente der bestehenden AirPods 3 und AirPods Pro zusammenführt. Laut aktuellen Leaks bietet das Design kürzere Stiele, die sich an der moderneren Ästhetik der letzten AirPods-Iterationen orientieren.

Das neue Design ist nicht rein kosmetisch. Apple möchte die Passform der AirPods 4 für eine größere Anzahl von Nutzern verbessern. Obwohl die neuen Ohrhörer keine austauschbaren Aufsätze wie die AirPods Pro bieten, hat das Unternehmen Anpassungen am Design der AirPods 3 vorgenommen, um den Komfort und die Passgenauigkeit für mehr Träger zu verbessern.

Unterscheidung der Funktionen

Der Hauptunterschied zwischen den beiden AirPods 4 Modellen liegt in den Funktionen. Es wird erwartet, dass die höherwertige Version über eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenzmodus verfügt, Funktionen, die bisher nur den AirPods Pro und AirPods Max vorbehalten waren. Dies bedeutet eine deutliche Ausweitung dieser Premium-Funktionen zu einem erschwinglicheren Preis.

Darüber hinaus wird das Premium-Modell der AirPods 4 wahrscheinlich eine Ladehülle mit MagSafe-Kompatibilität bieten. Gerüchten zufolge soll das Gehäuse auch einen eingebauten Lautsprecher enthalten, der die Funktionalität mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk verbessert.

USB-C-Integration

Beide Modelle der AirPods 4 werden USB-C im Ladecase zum Aufladen bieten. Die AirPods 3 und AirPods 2 verwenden beide noch Lightning für ihr Ladecase.

Diese Änderung steht im Einklang mit Apples allgemeiner Abkehr vom Lightning-Anschluss in der gesamten Produktlinie. Der Wechsel zu USB-C ist ein wichtiger Schritt in Richtung Standardisierung und eine verbesserte Kompatibilität.

Weitere Neuerungen?

Das neue Design der AirPods 4 und ein neues Innenleben werden voraussichtlich eine insgesamt bessere Klangqualität bieten als die AirPods 3 und sicherlich auch als die im Jahr 2019 veröffentlichten AirPods 2.

Neben der aktiven Geräuschunterdrückung und der Unterstützung von Transparenz könnten auch andere Funktionen der AirPods Pro in die AirPods 4 integriert werden. Es wäre eine willkommene Neuerung, wenn die Gesprächserkennung, Sprachisolierung bei Anrufen oder die Möglichkeit, für Siri zu nicken oder den Kopf zu schütteln, auch den Weg in die günstigeren AirPods finden würden. Diesbezüglich gibt es jedoch keine Gerüchte, weswegen es gut möglich ist, dass Apple diese Funktionen als Alleinstellungsmerkmal für die AirPods Pro und zukünftigen AirPods Max vorbehält.

Vorstellung und Verfügbarkeit

Die Gerüchte über weitere Funktionen der AirPods 4 halten sich in Grenzen, aber es wird erwartet, dass Apple auf der iPhone 16 Keynote am 09. September die neuen Ohrhörer und weitere Neuigkeiten in Bezug auf die Klangqualität sowie besondere Funktionen verkünden wird.

Obwohl ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bestätigt wurde, gehen wir davon aus, dass die neuen AirPods entweder unmittelbar nach der Veranstaltung oder um den 13. September herum, zeitgleich mit den vermuteten Vorbestellungen des iPhone 16, erhältlich sein werden.