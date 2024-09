Auf der Apple-Keynote am 09. September werden die neuesten Versionen von Apples Flaggschiff-Produkten vorgestellt, während andere gerüchteweise erwartete Produkte wahrscheinlich nicht auftauchen werden. 9to5Mac hat sich genauer angeschaut, was für nächste Woche zu erwarten ist und was wir erst später zu sehen bekommen. Demnach wird sich der Tech-Riese zunächst auf neue iPhone und Apple Watch Modelle konzentrieren und die anderen Produkte wie einen komplett neuen Mac mini und AirPods Pro für zukünftige Ankündigungen aufheben.

iPhone 16 Serie: Die Hauptattraktion

Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird zweifellos die iPhone 16 Reihe stehen. Apple plant, vier neue Modelle vorzustellen: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Die Geräte werden mit dem A18 Chip ausgestattet sein und Apple Intelligence unterstützen. Eine bemerkenswerte Neuerung ist eine physische Taste für die Kamerafunktionen. Es wird zudem erwartet, dass das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit einem 6,27 Zoll bzw. 6,86 Zoll Display ausgestattet sein werden, was sie zu den bisher größten iPhones macht.

Updates für die Apple Watch

Neben den iPhones wird Apple voraussichtlich auch die Apple Watch Series 10 vorstellen, die sich durch ein überarbeitetes Design auszeichnet. Es wird auch erwartet, dass die Apple Watch Ultra 3 vorgestellt wird, wenn auch nur mit geringfügigen Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger.

Neue AirPods am Horizont

Auf der Veranstaltung werden möglicherweise neue AirPods der Einstiegsklasse vorgestellt. Dabei dürfte es sich um zwei Versionen der AirPods 4 handeln, die sowohl die aktuellen AirPods 2 als auch die AirPods 3 ersetzen sollen.

Was nicht auf der Agenda steht: neue M4 Macs

Obwohl Apple neue Macs mit dem M4 Chip in der Pipeline hat, darunter aktualisierte Versionen des MacBook Pro, Mac mini und iMac, ist es unwahrscheinlich, dass diese Geräte auf dem September-Event vorgestellt werden. Der neue Mac mini soll deutlich kleiner als sein Vorgänger werden. Das schlanke neue Design, das vom Apple TV inspiriert sein soll, zielt darauf ab, den Platzbedarf des Desktop-Mac zu optimieren, ohne Kompromisse bei den Funktionen einzugehen. Apple behält sich normalerweise Mac-Ankündigungen für Oktober vor.

Die nächste Generation der AirPods Pro und das iPhone SE

Die AirPods Pro 3, die Gerüchten zufolge gesundheitsbezogene Funktionen und eine bessere Geräuschunterdrückung bieten sollen, werden erst für nächstes Jahr erwartet. Auch das iPhone SE 4, das mit Face ID und einem OLED-Display dem iPhone 14 ähnlicher sein soll, werden wir erst nächstes Jahr erhalten.

HomePods und Vision Pro

Trotz der laufenden Arbeit an neuen HomePods, darunter ein Modell mit einem LCD-Touchscreen, gibt es keine Hinweise auf eine Veröffentlichung im September. Apple arbeitet auch an einem erschwinglicheren Vision Pro Headset, das jedoch frühestens Ende 2025 auf den Markt kommen wird.

iPad mini: 50:50 Chance

Die Veröffentlichung im September eines iPad mini 7 ist ungewiss. Da die Apple Stores Berichten zufolge kaum noch iPad mini 6 vorrätig haben, besteht laut 9to5Mac eine 50-prozentige Chance, dass auf der Veranstaltung ein neues Modell angekündigt wird, möglicherweise zusammen mit einem neuen Einsteiger-iPad der 11. Generation. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass Apple die neuen iPads auf dem gemutmaßten Mac-Event im Oktober enthüllt.