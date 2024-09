Bei Apple bahnt sich langsam ein Generationswechsel an der Unternehmensspitze an. So plant CEO Tim Cook laut Bloomberg seinen schrittweisen Rückzug aus dem operativen Geschäft. Als aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge gilt John Ternus, der aktuelle Leiter der Hardwareentwicklung. Cooks Strategie zielt darauf ab, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und gleichzeitig das Know-how langjähriger Führungskräfte im Unternehmen zu halten.

Behutsame Übergabestrategie

Inmitten des zunehmenden Bewusstseins, dass CEO Tim Cook und seine Managementgruppe von Senior Vice Presidents älter werden und sich dem Rentenalter nähern, erklärten Bloombergs Quellen, dass Apple eine umfangreiche Unternehmensplanung unternommen hat, um eine jüngere Generation von Führungskräften aufzustellen.

Tim Cook, der Apple seit 2011 leitet, verfolgt bei der Neubesetzung von Schlüsselpositionen einen bedachtsamen Ansatz. Statt abrupter Personalwechsel setzt er auf eine allmähliche Übertragung von Verantwortlichkeiten an die nächste Führungsgeneration. Dabei achtet Cook darauf, dass erfahrene Manager dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten bleiben, selbst wenn sie ihre bisherigen Kernaufgaben abgeben.

Diese Vorgehensweise könnte in naher Zukunft einige hochrangige Führungskräfte betreffen. So wird spekuliert, dass Jeff Williams als Chief Operating Officer und Eddy Cue als Leiter des Servicebereichs ihre derzeitigen Positionen aufgeben, aber weiterhin in reduziertem Umfang für Apple tätig bleiben könnten.

Tim Cooks möglicher Nachfolger

Am interessantesten ist natürlich der Posten des CEOs. Vor einigen Jahren hieß es noch, dass Chief Operating Officer Jeff Williams die besten Chancen auf den CEO-Posten bei Apple hat. Doch so wie es derzeit aussieht, wird Tim Cook noch mindestens drei weitere Jahre das Ruder von Apple fest in der Hand halten, bis er möglicherweise die Position des Executive Chairman übernehmen wird.

Williams, der in diesem Jahr 61 Jahre alt geworden ist, ist nur zwei Jahre jünger als Cook. Und so erklären Unternehmensinsider, dass sie es mittlerweile für unwahrscheinlich halten, dass Williams der neue langfristige Chef wird. Der Apple-Vorstand würde sich einen Manager wünschen, der wie Cook als CEO mindestens ein Jahrzehnt lang im Unternehmen bleibt.

Das bringt John Ternus in den Fokus. Er ist derzeit Apples Senior Vice President of Hardware Engineering und hat in den letzten Jahren eine zunehmend präsente Rolle bei Apple eingenommen. Ternus soll bei Apple sehr beliebt sein und wurde bereits des Öfteren von Tim Cook, Eddy Cue und anderen Führungskräften öffentlich gelobt. Ein wichtiger Faktor ist, dass Ternus 49 Jahre alt ist. Das macht es wahrscheinlicher, dass er länger im Unternehmen bleibt als ältere Mitglieder des Führungsteams.

Cooks Herangehensweise zeigt, dass er die Stabilität im Unternehmen wahren und das Vertrauen von Mitarbeitern sowie Aktionären stärken will. Indem er das Wissen erfahrener Manager im Unternehmen hält, sichert er wichtige Expertise. Diese Methode hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt, beispielsweise bei den Übergängen von Bob Mansfield und Jony Ive.