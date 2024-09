AVM nutzt die IFA 2024 in Berlin, um verschiedene Produktneuheiten anzukündigen. Nachdem das Berliner Unternehmen bereits gestern die sofort verfügbare FRITZ!Box 4050 angekündigt hatte geht es heute mit der FRITZ!Box 4690 sowie dem FRITZ!Repeater 1200 W7 und FRITZ!Repeater 2400 W7 weiter.

AVM kündigt FRITZ!Box 4690 an

Mit der FRITZ!Box 4690 kündigt AVM einen neuen WLAN-Router an, der sich ganz leicht an ein vorhandenes Modem anschließen lässt und den vollen FRITZ!-Komfort, zum Beispiel an schnellen Glasfaseranschlüssen, ausspielt. Die FRITZ!Box 4690 kann das Glasfasertempo von bis zu 10 GBit/s über einen 10-GBit/s-WAN, einen 10-GBit/s-LAN-Port und drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse im ganzen Heimnetz rasend schnell verteilen. Der WLAN-Router unterstützt Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6 und erreicht als Dualband-Router drahtlos bis zu 6,9 GBit/s. Selbstverständlich bietet die FRITZ!Box 4690 die FRITZ!-typische Ausstattung wie WLAN Mesh, eine komfortable Telefonanlage, VPN, WLAN-Gastzugang, Firewall und einen USB-Port für den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks. Über den Funkstandard DECT ULE lassen sich vielfältige Smart-Home-Anwendungen in den Bereichen Heizung, Energieeffizienz, und Beleuchtung ermöglichen.

FRITZ!Repeater 1200 W7 und FRITZ!Repeater 2400 W7

Weiter geht es mit dem FRITZ!Repeater 1200 W7 und FRITZ!Repeater 2400 W7. Diese beiden Neuheiten unterstützen die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7. Die beiden Dualband-WLAN-Produkte sind dabei optimal auf das Mesh der FRITZ!Box abgestimmt und vergrößern das drahtlose Heimnetzwerk.

Der FRITZ!Repeater 2400 W7 verteilt die Daten als Dualband-Repeater mit bis zu 6,4 GBit/s oder kabelgebunden über einen 2,5-GBit/s-LAN-Port. Der FRITZ!Repeater 1200 W7 funkt ebenfalls auf den beiden Frequenzen 5 und 2,4 GHz und erreicht ein Tempo von bis zu 3,5 GBit/s. Darüber hinaus verfügt er über einen 1-GBit/s-LAN-Anschluss. So können Nutzer mühelos das Gaming-Zimmer einrichten oder entspannt im Gartenhaus Videos streamen und das volle Potenzial des digitalen Zuhauses mit FRITZ! genießen. Die beiden FRITZ!Repeater bilden zusammen mit der FRITZ!Box ein leistungsstarkes Mesh-System, das alle Vorteile von Wi-Fi 7 optimal nutzt. Diese Kombination ermöglicht deutliche Verbesserungen in den Bereichen Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz, wodurch eine stabile und schnelle Internetverbindung gewährleistet wird. Die neuen FRITZ!Repeater sind zudem flexibel einsetzbar und lassen sich auch problemlos mit Routern anderer Hersteller verbinden.

Übersicht

FRITZ!Box 4690

WLAN-Router, ideal für den Anschluss an ein Glasfasermodem

WLAN Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)

1x 10-GBit/s-WAN- sowie 1x 10 GBit/s-LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 2,5 GBit/s

1x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Repeater 2400 W7

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2×2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5 GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Repeater 1200 W7