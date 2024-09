Eve Systems – Anbieter von Smart-Home-Geräten – erweitert sein Produktportfolio und hat Eve Thermo Control angekündigt. Dabei handelt es sich um einen externen Temperatursensor und -regler für das smarte Heizkörperthermostat Eve Thermo. Eve Thermo Control ist einzeln und im Bundle mit Eve Thermo erhältlich. Dies ist jedoch nicht die einzige Neuheit, die Eve Systems kurz vor der IFA 2024 im Gepäck hat.

Eve kündigt Thermo Control an

Eve Systems hat die Verfügbarkeit von Eve Thermo Control angekündigt. Die Kombination aus Eve Thermo und Eve Thermo Control nutzt als industrieweit erste Lösung Matter-Bindings, also die Anbindung des externen Temperaturfühlers an das Thermostat mittels direkter Kommunikation. Das exzellente Regelungsverhalten von Eve Thermo wird durch Eve Thermo Control noch weiter optimiert, da die Temperatur nicht in der Umgebung des Heizkörperventils, sondern im Raum gemessen wird. Eve Thermo Control verfügt über ein E-Ink-Display, das die gewählte Zieltemperatur und den Heizstatus des Thermostats anzeigt. Geregelt wird per Eve- oder Home-App, Siri-Sprachbefehl oder zwei kapazitive Tasten auf der Gerätevorderseite.

Matter Bindings? Noch nie gehört? Durch Matter-Bindings können Eve Thermo und Eve Thermo Control direkt und damit ohne proprietäre Technik oder Cloudabhängigkeit miteinander kommunizieren. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der externe Temperaturfühler den in der Raummitte gemessenen Temperaturwert direkt an ein einzelnes oder mehrere gruppierte Eve Thermo sendet, ohne Umweg über eine Bridge, Cloud oder die Steuerzentrale nehmen zu müssen.

Eve Thermo Control – Technische Spezifikationen

Systemvoraussetzungen:

iOS/iPadOS 17.6 (oder neuer)

Apple TV 4K (2. Generation), Apple TV 4K (3. Generation, 128 GB), HomePod (2. Generation) oder HomePod mini als Steuerzentrale

Eve Thermo (4. Generation)

Hardware

Umgebungsbedingungen: 0 °C–50 °C; 5 %–95 % Luftfeuchtigkeit

Messgenauigkeit Temperatur/Feuchtigkeit: Idealerweise ±0,3 °C/±3 %

Stromversorgung: Interne Batterie

Ladeanschluss: USB-C

Display: E-Ink, 320 x 320 Pixel

Funkverbindung: Thread

Maße: 54 x 54 x 19 mm (H x B x T)

Weiter hat Eve Systems bekannt gegeben, dass für Eve Thermo der 4. Generation ab sofort über die Eve-App für iPhone und iPad ein entsprechendes Firmware-Upgrade bereitsteht, mit dem sich die Thermostate auf Matter upgraden lassen. Anschließend lassen sie sich zu weiteren Plattformen hinzufügen und über deren Apps und Sprachassistenten regeln, fernsteuern, automatisieren und in Szenen einbinden.

Preis & Verfügbarkeit

Eve Thermo Control ist ab sofort bei Eve und Amazon für 79,95 Euro erhältlich. Ein Eve Thermo Raumkomfort-Set, bestehend aus einem Eve Thermo Control und einem ab Werk Matter-fähigen Eve Thermo, ist ab sofort bei Eve und Amazon für 159,90 Euro erhältlich. Einzeln kostet Eve Thermo 79,95 Euro.

