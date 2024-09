Apples kommende vierte Generation des iPhone SE wird aller Voraussicht mit einem OLED-Display ausgestattet sein und damit den letzten Schritt in der Umstellung des Unternehmens auf diese Technologie in der gesamten iPhone-Produktpalette markieren. Der für Anfang 2025 erwartete Schritt bedeutet auch eine Umstellung in Apples Lieferkette.

Neue Zulieferer und iPhone SE 4 Spezifikationen

Die Umstellung auf OLED-Displays im iPhone SE 4 wird die japanischen Panelhersteller Japan Display (JDI) und Sharp aus Apples iPhone-Lieferkette ausschließen. So berichtet Nikkei Asia, dass diese Umstellung den Abschluss eines jahrelangen Prozesses darstellt, der die Beteiligung dieser Unternehmen an der iPhone-Produktion drastisch reduziert hat.

Im Jahr 2015 lieferten JDI und Sharp jährlich rund 200 Millionen LCD-Panels für iPhones. Bis 2023 schrumpfte diese Zahl auf etwa 20 Millionen. Die Einführung von OLED-Displays im iPhone X im Jahr 2017 leitete diesen Rückgang ein, da Apple nach und nach die Technologie für seine High-End-Modelle übernahm. Da ihre Rolle in der iPhone-Produktion abnimmt, richten sowohl JDI als auch Sharp ihre Geschäftsstrategien neu aus. JDI konzentriert sich jetzt auf kleine OLED-Displays für Geräte wie die Apple Watch und erforscht LCD-Einsatzmöglichkeiten für die Automobilindustrie. Sharp hingegen reduziert sein LCD-Geschäft, das vor allem den TV-Markt bedient.

Angeblich hat Apple begonnen, OLED-Displays für das kommende iPhone SE bei der chinesischen BOE Technology Group und dem südkoreanischen Unternehmen LG Display zu bestellen. Das iPhone SE der vierten Generation soll Gerüchten zufolge mehrere bedeutende Verbesserungen aufweisen, darunter ein dem iPhone 14 ähnliches Design, Face ID-Authentifizierung, USB-C-Anschluss, Aktionstaste, ein von Apple entwickeltes 5G-Modem und einen A18-SoC (System on a Chip). Das Display soll von 4,7 Zoll auf 6,06 Zoll wachsen und der Arbeitsspeicher von 4 GB beim Vorgängermodell auf 8 GB steigen.

Es wird erwartet, dass die Apple-Zulieferer im Oktober 2024 mit der Massenproduktion des neuen iPhone SE beginnen. Die Gerüchteküche vermutet, dass das Gerät bereits im Januar 2025 auf den Markt kommen wird. Frühere iPhone SE-Modelle wurden in der Regel jedoch im März angekündigt, sodass auch eine Veröffentlichung im März 2025 möglich ist.