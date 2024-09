Apple hat heute die neunte Beta-Version des kommenden visionOS 2 Updates für Entwickler veröffentlicht, eine Woche nach der achten Beta-Version.

Apple veröffentlicht neue visionOS 2 Beta

Es ist üblich, dass Apple im Laufe des Sommers etwa acht Entwickler-Betas für seine großen Betriebssystem-Updates veröffentlicht. Auch die visionOS 2 Beta 8 der letzten Woche schien diesem Muster zu folgen, da das Unternehmen in der Regel keine neuen Versionen in der Woche vor einem iPhone-Event veröffentlicht.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Auch wenn Beta 8 offenbar die letzte Version für iOS 18 und die anderen Updates war, scheint es, dass visionOS 2 noch ein paar weitere Korrekturen benötigte und so bringt Apple noch eine neunte visionOS 2 Beta kurz vor dem iPhone 16 Event unter.

Bei der Beta 9 handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Update für Fehlerbehebungen. Zu diesem späten Zeitpunkt im Sommer hat Apple bereits alle erwarteten Überarbeitungen und neuen Funktionen für die Software-Updates implementiert. Das Hauptaugenmerk liegt nun auf der Vorbereitung möglichst stabiler, fehlerfreier Betriebssystemversionen, bevor diese in Kürze veröffentlicht werden.

visionOS 2.0: Apple verbessert Vision Pro

Als Apples Vision Pro Headset im Februar seinen Marktstart feierte, war die erste Begeisterung über eine völlig neue Produktkategorie im Apple-Kosmos groß, doch schnell fanden die Tester auch Punkte, die verbesserungswürdig sind. Einige dieser Punkte ging Apple bereits mit den ersten Updates an. visionOS 2 stellt dabei den bisher größten Sprung dar, was in der Entwickler-Community positiv aufgenommen wurde.

Verbesserte Gesten und Anpassbarkeit

Mit dem visionOS 2 Update werden neue Gesten für den Zugriff auf die Startansicht und das Kontrollzentrum eingeführt. Benutzer können nun einfach die Hand heben und Zeigefinger sowie Daumen zusammen berühren, um alle Apps anzuzeigen – eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Methode, das physische Einstellrad zu verwenden.

Außerdem muss man jetzt nicht mehr nach oben schauen, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Sobald man die Hand hebt, kann man sie leicht drehen, um die Uhrzeit, den Akkustand und die Lautstärkeregelung zu sehen. Ein erneutes Antippen der Finger öffnet das Kontrollzentrum. Ein weiteres neues Feature, das von vielen Testern gelobt wird, ist die Möglichkeit, Symbole neu anzuordnen und iPad-Apps auf dem Homescreen zu platzieren. Das bedeutet, dass man viel schneller zu den gewünschten Apps kommt.

Tastaturen, Mac Virtual Display und Gastmodus

In visionOS 2 können das Magic Keyboard und Tastaturen des MacBook auch im immersiven Modus angezeigt werden. Eine kleine, aber hilfreiche Neuerung. So muss man beispielsweise im aktiven Environment nicht mehr blind tippen. Apropos Environments: Apple liefert mit der Südpazifiklandschaft Bora-Bora eine weitere virtuelle Umgebung zum Entspannen.

visionOS 2 erweitert das Mac Virtual Display deutlich. Damit erhalten Nutzer einen erweiterten Arbeitsbereich, der zwei 4K-Displays entspricht. Zudem verfügt visionOS 2 über einen verbesserten Gastmodus, der die gemeinsame Nutzung des Geräts erleichtert. visionOS 2 bietet noch viele weitere Neuerungen, die das Erlebnis in der erweiterten Welt verbessern sollen.