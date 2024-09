Knapp einen Monat ist es her, dass Anker eine neue Generation seiner Anker Prime Premium-Ladegeräte angekündigt hat. Die allermeisten Neuheiten sind bereits im Handel erhältlich und so haben wir uns das kompakte 3 Port 100W USB-C Ladegerät mit einklagbarem Netzstecker sowie die 200W USB-C Ladestation mit 6 Anschlüssen näher angeguckt und gestattet.

Test: neue Anker Prime Ladegeräte

Viele Herstellen legen ihren Smartphones, Tablets und Co. keine Ladegeräte mehr im Lieferumfang bei. Da in den kommenden Wochen wieder eine Vielzahl an neuer Geräte angekündigt werden (u.a. das neue iPhone 16 (Pro), neue MacBook Pro sowie neue iPads) dürfte der Bedarf an neuen USB-C Ladegeräten natürlich wieder steigen. Auch wenn viele Nutzer bereits über ein USB-C Ladegeräte verfügen, wird dieses nicht zwingend ideal für das neue Gerät sein. Viele finden es auch lästig mehrere USB-C Ladegeräte für mehrere Geräte zu verwenden. Warum nicht eine leistungsstarke Ladestation, an der mehrere Geräte angeschlossen werden können. Für unterwegs eignen sich in der Regel kleine und kompakte Ladegeräte. Diese waren in der Vergangenheit allerdings nicht leistungsstark genug, um mehrere Geräte gleichzeitig laden zu könne.

Mit dem 100W Anker Prime Ladegerät (3 Ports) und der 200W Anker Prime Ladestation (6 Ports) hat Anker vor Kurzem zwei spannende Produkte auf den Markt gebracht, die den Großteil eurer Ladebedürfnisse sicherlich

Anker Prime Ladegerät (100W): Faltbar für maximale Flexibilität

Blicken wir zunächst auf das faltbare Anker Prime Wandladegerät mit 100 Watt. Dieses verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Dank der Prime-Technologie nutzt jeder Port immer nur genau die Energiemenge, die das zu ladende Gerät auch wirklich benötigt. Mit der ActiveShield 2.0-Technik werden die Temperaturen jederzeit genauestens überwacht, um Ladegerät und die Lieblings-Tech-Gadgets zu schonen.

Laden mit 1 Anschluss

USB-A: 22,5W

USB-C 1: 100W

USB-C 2: 100W

Laden mit 2 Anschlüssen

USB-C 2 + USB-C 2: 35W + 65W

USB-A + USB-C 2: 22,5W + 65W

USB-A + USB-C 1: zusammen maximal 24W

Laden mit 3 Anschlüssen

USB-A + USB-C 1 (zusammen maximal 24W) + USB-C 2 (65W)

Dabei ist das Ladegerät mit einer Vielzahl an Geräten und Herstellern kompatibel (Apple, Samsung, Google, Sony, Microsoft, HP, Dell und viele mehr.

Mit seinem einklappbaren Netzstecker ist das 100W Anker Prime Ladegerät (3 Ports) ultraportabel und vielseitig einsetzbar. Ob euer Ladegerät zwingend die einklappbaren Zinken haben muss, könnt nur ihr selbst entscheiden. Es ist sicherlich „nice to have“ in unseren Augen allerdings auch nicht zwingend erforderlich. Anker bietet beispielsweise auch leistungsstarke nicht-einklappbare 3-Port USB-C Ladegerät an. Das 65W Modell wird aktuell für nur 29,99 Euro veräußert, während das 120W Modell mit aktuell 69,99 Euro zu buche schlägt. Diese Geräte sind eine echte Alternative.

Das neue Anker Prime 100W 3-Port Ladegerät schlägt mit 79,99 Euro zu buche.

Anker Prime Ladegerät, 100W USB-C Ladegerät, 3 Port GaN faltbares und kompaktes Anker... 100W Schnellladegerät für mehrere Geräte: Lade drei Geräte gleichzeitig über zwei...

Maximale Power mit USB-C: Jeder USB-C-Anschluss liefert eine Leistung von 100W, sodass du dein...

Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C Netzteil für... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Anker Prime Ladegerät (200W) mit 6-Anschlüssen

Auch wenn ihr die die 200W Ladestation mit auf Reisen nehmen könnt, ist diese auf eurem Schreibtisch, Bürotisch oder wo auch immer deutlich besser stationär aufgenommen. Mit nur einem Ladegerät könnt ihr bis zu 5 Geräte aufladen. Das Anker Prime Ladegerät (200W) verfügt über vier USB-C Anschlüsse und zwei USB-A Anschlüsse. So seid ihr flexibel und könnt eine Vielzahl unterschiedlicher Gerät mit Strom versorgen. Trotz seiner Ladeleistung ist die Ladestation mit ihren 11,2 x 7,6 x 3,5cm ziemlich kompakt.

Auch bei diesem Gerät schreibt Anker SICHERHEIT groß und setzt dabei auf einen Überspannungsschutz an den Ausgängen, eine Eingangsstromregulierung, eine Ausgangsstromreguliert, einen Eingangs-Kurzschlussschutz, einen Ausgangs-Kurzschlussschutz und eine Temperaturregulierung. Danke ActiveShield 3.0 wird die Temperatur pro Tag 6 Millionen Mal kontrolliert.

Blicken wir auf die Lademöglichkeiten, die die 200W Ladestation bietet.

Laden mit 1 Anschluss

USB-A: 22,5W

USB-C: 100W (auch bei gleichzeitiger Verwendung von zwei USB-C Anschlüssen)

Laden mit 4 Anschlüssen

USB-A 1 (12W) + USB-A 2 (12W) + USB-C 1 (100W) + USB-C 4 (70W)

USB-C 1 (65W) + USB-C 2 (65W) + USB-C 3 (45W) + USB-C 4 (25W)

USB-A 1 (22,5W) + USB-C 1 (65W) + USB-C 2 (65W) + USB-C 4 (45W)

Laden mit 6 Anschlüssen

USB-A 1 (12W) + USB-A 2 (12W) + USB-C 1 (65W) + USB-C 2 (45W) USB-C 3 (45W) + USB-C 4 (20W)

Egal, in welcher Konstellation ihr eure Geräte mit Strom versorgen möchtet, in den allermeisten Fällen dürfte ausreichend Leistung vorhanden sein, um MacBook Pro, MacBook Air, iPhone, iPad, aber Auch AirPods Google Pixel, Google Pixelbook, Samsung Smartphones, Windows-Notebooks oder was auch immer aufzuladen.

Blicken wir noch kurz auf den Preis. Anker ruft einen Listenpreis von 79,99 Euro für die 200W Ladestation auf. In unseren Augen seid ihr damit sehr gut aufgehoben, um an einem zentralen Ort bis zu 6 Geräte gleichzeitig aufladen zu können.