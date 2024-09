Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis der Apple Original-Film „Wolfs“ mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen zunächst in den Kinos und kurze Zeit später auf Apple TV+ startet. Vorab haben die Verantwortlichen nun die Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig gefeiert.

Apple TV+ feiert Weltpremiere von „Wolfs“ bei den Filmfestspielen von Venedig

Apple Original Films hat am gestrigen Abend bei den Filmfestspielen von Venedig im Palazzo del Cinema die Weltpremiere der mit Spannung erwarteten Actionkomödie „Wolfs“ des Filmemachers Jon Watts gefeiert. Die Premiere findet am 20. September 2024 in ausgewählten Kinos statt, bevor der Film am Freitag, dem 27. September 2024, sein weltweites Debüt auf Apple TV+ feiert.

Zu den Gästen des Events auf dem roten Teppich zählten die Oscar-prämierten Stars und Produzenten des Films Brad Pitt und George Clooney, ihre Co-Stars Amy Ryan und Austin Abrams, Produzent Jeremy Kleiner und mehr.

Um was geht es bei dem Film?

George Clooney und Brad Pitt machen in der Actionkomödie „Wolfs“ gemeinsame Sache. Clooney spielt einen professionellen Problemlöser, der angeheuert wird, um ein aufsehenerregendes Verbrechen zu vertuschen. Doch als ein zweiter Problemlöser (Pitt) auftaucht und die beiden „einsamen Wölfe“ gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, gerät ihre Nacht auf eine Weise außer Kontrolle, die keiner von ihnen erwartet hatte.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.