Mehr als fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Powerbeats Pro angekündigt und auf den Markt gebracht hat. So langsam aber sicher bereitet sich der Hersteller auf einen direkten Nachfolger vor. In einer neuen Kooperation mit MLB-Star Shohei Ohtani gibt Beats einen kurzen Einblick in die neuen Powerbeats Pro 2, die nächsten Jahr 2025 auf den Markt kommen sollen.

Powerbeats Pro 2 erscheinen 2025

Die aktuellen Powerbeats Pro sind im Jahr 2019 erscheinen. Die Powerbeats Pro verfügen über ein „sportliches“ Design mit Bügeln, die über die Ohren gehen, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Bei diesen Kopfhörern setzt der Hersteller unter anderem auf den H1-CHip, der erstmals in den AirPods 2 zum Einsatz kam, 9 Stunden Akkulaufzeit (24 Stunden inkl. Ladecase), „Hey Siri“ und mehr.

In de Teaser verrät Apple allerdings nicht zu viele Details zur 2. Generation. Es ist lediglich zu sehen, dass das Unternehmen auf ein schlankeres und moderneres Design setzt. Weitere Features und nähere Details zum Verkaufsstart nennt Apple nicht.

Built for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/78Vz7ondq5 — Beats by Dre (@beatsbydre) September 4, 2024

Wir rechnen damit, dass der Hersteller auf einen neuen Beats-Chip setzen wird, um die plattformübergreifende Kompatibilität mit Android und iPhone zu verbessern. Dabei dürften Funktionen, wie z.B. „Wo ist?“, One-Touch-Pairing und mehr in beiden Ökosystemen unterstützt werden.

Der Listenpreis für die aktuellen Powerbeats Pro liegt bei 299,95 Euro. Allerdings erhaltet ihr die Kopfhörer unter anderem bei Amazon für weniger als 200 Euro.