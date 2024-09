Im Juni hatte Apple verkündet, dass Tap to Pay auf dem iPhone in Deutschland startet. Tap to Pay ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen über ihre iPhones zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Nun erweitert die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Zahlungsdienste um die neue Funktion. So können ab sofort Händler Zahlungen mit der girocard über die Tap to Pay Funktion auf dem iPhone akzeptieren.

Sparkasse startet Tap to Pay für Girocard

Früher mussten Unternehmen, die Kartenzahlungen akzeptieren wollten, ein teures spezielles Kartenterminal kaufen oder mieten. Die ersten Modelle waren kabelgebunden, bevor sich drahtlose Versionen durchsetzten. Dann kam eine elegantere und günstigere Lösung in Form von kleinen kontaktlosen Bezahlgeräten auf, die über eine Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone verbunden waren. Der Händler gab den Betrag in eine iPhone-App ein, und der Kunde tippte das kontaktlose Gerät an, um zu bezahlen. Tap to Pay auf dem iPhone macht die Sache bequemer, da die separate kontaktlose Box nicht mehr benötigt wird.

Tap to Pay nutzt die NFC-Technologie des iPhone, um kontaktlose Zahlungen zu ermöglichen. Kunden können ihre girocard, ihr iPhone oder ihre Apple Watch einfach an das iPhone des Verkäufers halten, um zu bezahlen. Für die Nutzung ist mindestens ein iPhone XS erforderlich.

Die Sparkassen haben parallel dazu ihre neue App „S-POS“ für iOS veröffentlicht. Mit der Software wird das iPhone zum besagten mobilen Kartenlesegerät. Um Zahlungen annehmen zu können, müssen Händler einen Vertrag mit der Sparkasse abschließen. Die Einrichtung des Systems kostet eine einmalige „Schutzgebühr“ von 1 Euro. Für jede Transaktion fallen Gebühren an. Diese setzen sich aus einer Pauschale von 0,10 Euro pro Vorgang und einem prozentualen Anteil des Zahlbetrags zusammen. Der Prozentsatz variiert je nach verwendeter Karte zwischen 0,79 % für girocard/Debit-Zahlungen und 1,90 % für Kreditkartenzahlungen.

Apple betont die Sicherheit des Systems. Alle Transaktionen werden verschlüsselt übertragen. Das Unternehmen speichert weder Kartennummern noch andere Transaktionsinformationen auf dem Gerät oder seinen Servern.