Anker nutzt die IFA 2024, um verschiedene Produktneuheiten anzukündigen. Unter anderem hat der Hersteller bzw. seine Untermarke Soundcore zwei neue Kopfhörer im Gepäck. Diese Rede ist vom soundcore Space One Pro und den Soundcore AeroFit 2.

soundcore Space One Pro sind da

Mit den soundcore Space One Pro stellt Anker neue Premium-Kopfhörer vor. Der Hersteller schreibt

Gute innere Werte braucht es für den optimalen Musikgenuss auch – und hier spielen die Space One Pro die erste Geige. Für einen klaren, ausgewogenen Klang sorgen die 40 Millimeter großen Treiber aus Polyetheretherketon (PEEK) und Polyurethan-Membran. Die HearID 2.0-Technologie und der vielseitig anpassbare Equalizer in der App geben NutzerInnen viele Anpassungsmöglichkeiten. Ausdauerqualitäten beweisen die Space One Pro bei der Akkulaufzeit: Bis zu 40 Stunden sind mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) möglich, 60 Stunden bei ausgeschalteter ANC-Funktion. Ist die Luft bei HörerInnen und Kopfhörer raus, sorgt die USB-C-Schnellladung für acht Stunden Laufzeit nach nur fünf Minuten Aufladen – zumindest beim Space One Pro wieder für frische Energie.

Die neuen soundcore Space One Pro schlagen mit 199 Euro zu buche. Zum Start könnt ihr euch einen attraktiven Bonus sichern. Zwischen dem 5. und 18. September auf der soundcore Website anmelden und sich eine von zwei stylishen Travel Cases für die Kopfhörer sichern. Der Online-Kauf muss dann zwischen dem 18. September und 3. Oktober erfolgen, damit das Reiseetui der Wahl im Anschluss direkt nach Hause geliefert werden kann. Solltet ihr euch zu einem späteren Zeitpunkt für das optionale Reiseetui entscheiden, so fallen 34,99 Euro an.

Open-Ear-Neuankömmling: soundcore AeroFit 2

Das nicht-intrusive Design mit Luftleitungstechnologie bietet ein atmungsaktives Hörerlebnis, während die vierstufig drehbaren Ohrbügel für eine bequeme Passform sorgen, die auf jedes Ohr, jede Größe und Form zugeschnitten ist. Das neu gestaltete, doppelt gekrümmte Oberflächendesign bietet eine ausgewogene Stützstruktur mit Vier-Punkt-Druckverteilung. Das weiche Flüssigsilikon nimmt den Druck von den Ohren, die patentierte BassTurbo-Akustik-Architektur intensiviert den Klang und die Membranschwingungen. Die AeroFit 2 sind in vier Farben zum Preis von 129,99 Euro ab dem 14. Oktober erhältich.