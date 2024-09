Anker hat zur IFA 2024 verschiedene Neuheiten angekündigt. Nachdem wir euch bereits im Tagesverlauf auf verschiedene Produktneuheiten aufmerksam gemacht haben, möchten wir euch noch kurz den Staubsauger-Roboter Eufy S1, die eufy Outdoor Lights E22 und den Nebula Projektor Cosmos 4K SE vorstellen.

Eufy S1 Staubsauger-Roboter

Den Eufy S1 Pro hatte Anker bereits vor einiger Zeit auf den Markt gebracht nun folgt der Eufy S1. Dieser wird voraussichtlich ab Mitte Oktober im Handel erhältlich sein. Der clevere Staubsauger-Roboter ist mit dem hochmodernen Always Clean MopTM ausgestattet. Anders als bei den rotierenden Mops bei anderen Modellen, reinigt sich die 29 Zentimeter lange Walze in Echtzeit bei der Reinigung selbst, bei 170 Umdrehungen pro Minute.

Dazu gesellen sich zwei Seitenbürsten und eine Entwirrungsbürste, damit Haare sich nicht verfangen. In Kombination mit dem Anpressdruck von einem Kilogramm und einer starken Saugleistung von 8.000 Pascal ist das Reinigungsergebnis vergleichbar mit dem gründlichen Schrubben per Hand, entfernt so effektiv auch hartnäckige Flecken.

Weiter ist der S1 mit einer LED- und RGB-Kamera sowie dem AI-Algorithmus ausgestattet, damit sich dieser optimal in der Wohnung oder dem Haus orientieren kann. Die intuitive Bedienung mit Touch-Steuerung in ergonomischer Höhe runden die vollwertige Basisstation, wo der S1 automatisch entleert, gewaschen, getrocknet und mit frischem Wasser versorgt wird, ab.

Einen Preis hat Anker für den Eufy S1 noch nicht genannt.

eufy Outdoor Lights E22

Anker bzw. Eufy geht neue Wege und präsentiert mit den eufy Outdoor Lights E22 eine Lichterkette. Die 30m Variante kostet 249,99 Euro während die 15m Version für 169,99 Euro bei die Ladentheke geht. LEDs mit der Triple-LED-Technologie für maximale Helligkeit sorgen mit bis zu 16 Millionen Farben für ein stets lichtdurchflutetes, individuelles Zuhause.

Nebula Cosmos 4K SE sorgt für 4K-Kinofeeling

Zum guten Schluss blicken wir noch kurz auf den neuen Nebula Cosmos 4K SE. Eine 4K-UHD-Auflösung mit Dolby Vision sorgt für ein immersives Kinofeeling, die innovative Hybrid-Beam-Technologie (LED+Laser) mit 1.800 ANS Lumen lässt Farben präzise erstrahlen.

Mit integriertem Google TV und Netflix ist stets für Unterhaltung gesorgt, ob zuhause oder unterwegs – der ergonomisch geformte Silikongriff bietet sicheren Halt und ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Räumen.

Ein Autofokus in Echtzeit, die automatische Trapezkorrektur, eine Bildschirmanpassung, Hinderniserkennung, Wandfarbanpassung und ein Augenschutz sind zusätzliche Features und sorgen zusammen mit einer Anker-spezifischen Bildverarbeitungstechnologie für unvergleichlich natürliche und feine Farben für das immersive visuelle Kino-Erlebnis.