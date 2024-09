Ein neuer Monat bringt wieder neue spannende Spiele auf Apple Arcade. Ab sofort stehen NFL Retro Bowl 25 und Monster Train auf der Apple Spiele-Plattform bereit. Darüberhinaus startet am heutigen Tag mit Puzzle Script ein weiteres Spiel auf Apple Vision Pro.

Apple Arcade: NFL Retro Bowl 25 und Monster Train sind da

Am heutigen Tag heißt Apple Arcade drei neue Spiele willkommen. NFL Retro Bowl ’25, Monster Train+ und das neue räumliche Spiel für Apple Vision Pro Puzzle Sculpt ergänzen die mehr als 200 weiteren Games auf Apple Arcade

NFL Retro Bowl 25

Rechtzeitig zum Anpfiff der NFL Saison 2024 können Arcade Nutzer:innen in der Neuauflage von Retro Bowl+ namens NFL Retro Bowl ’25 zum ultimativen Sesselstrategen werden, mit all ihren offiziellen Lieblingsspielern und -teams der NFL.

Die von der NFL und der NFLPA lizenzierte Neuauflage des hoch bewerteten App Store-Hits Retro Bowl, der ausschließlich auf Apple Arcade erhältlich ist, lässt einen auf das Spielfeld zurückkehren. Mit der kommenden Veröffentlichung von NFL Retro Bowl ’25 können NFL-Fans ihre eigene Dynastie gründen, indem sie ihre offiziellen NFL-Lieblingsmannschaften und -Spieler auswählen, ihren Kader und die Spielstrategie verwalten und ihr Team mit einem unterhaltsamen und einfachen Kader-Management-System bis ins Endspiel bringen. Mit authentischen Aufstellungen und NFL-Spielern, die im stilvollen Retro-Look gestaltet sind, verfügen alle NFL-Spieler im Game über bestimmte Eigenschaften, Karrierestatistiken und realistische Verträge.

Monster Train+

In Monster Train+ muss man die letzte Höllenglut vor den Streitkräften des Himmels verteidigen. Dieser Roguelite-Deckbuilder führt eine neue strategische Ebene mit drei vertikalen Spielfeldern ein, die es zu verteidigen gilt. Mit über 250 freizuschaltenden Karten und sechs verschiedenen Monsterstämmen zum Entdecken, müssen die Spieler:innen eine Strategie entwickeln, um die einzigartigen Fähigkeiten der jeweiligen Stämme zu nutzen und tägliche und individuelle Herausforderungen zu meistern. Diese Version des Spiels enthält außerdem den The Last Divinity DLC, eine epische Inhaltserweiterung, die neue Herausforderungen und einen zusätzlichen Stamm namens Wurmlinge mit sich bringt.

Puzzle Sculpt

In diesem entspannenden Spiel müssen die Spieler:innen immer schwierigere Hinweise entschlüsseln, um Puzzles in ihrem Wohnzimmer zu lösen. Sie entfernen nach und nach Blöcke aus dem Puzzle, indem sie die überflüssigen Würfel logisch wegschnitzen und so ein niedliches Sammelobjekt freilegen, das im Würfel verborgen ist – ein sogenanntes Deko-Objekt. Spieler:innen können die Deko-Objekte überall in ihrer realen Welt anordnen. Es gibt viele Puzzles und niedliche Deko-Objekte zum Sammeln für stundenlangen, gemütlichen Puzzlespaß.

Updates

Neben neuen Spielen können sich Gamer:innen auch auf große Updates für beliebte Arcade Titel freuen, darunter Wylde Flowers, Sonic Dream Team, Outlanders 2: Second Nature, Hello Kitty Island Adventure und viele mehr.

Wylde Flowers von Studio Drydock: Mit dem brandneuen Update „Magische Kreaturen“ arbeitet ihr ab sofort daran, Fairhavens Leuchtturm wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen und gleichzeitig die magischen Geheimnisse zu lüften, die sich darin verbergen.

Sonic Dream Team von SEGA HARDlight: Am 12. September könnt ihr in der Tails Challenge in neue Umgebungen und Missionen rennen und springen. Nach Abschluss der Herausforderung können 16 neue Kräfte erworben werden, darunter Stomp und Air Slice. Mit diesem Update wird außerdem der Jukebox-Modus eingeführt, in dem ihr Musiktitel aus der gesamten Traumwelt freischalten und sammeln könnt.

Outlanders 2: Second Nature von Pomelo Games: Am 17. September lernt ihr Jelena kennen, eine entschlossene Anführerin einer kleinen Stadt am Fuße eines riesigen Berges in den Winterlanden. Jelena bringt eine neue Geschichte mit und begleitet drei neue Level mit neuen Gebäuden und neuer Ernte.