Das vor weniger als einem Jahr als umweltfreundliche Alternative zu Leder eingeführte Feingewebe-Zubehör von Apple könnte vor dem Aus stehen. Jüngste Berichte und Bestandstrends deuten darauf hin, dass Apple möglicherweise die Einstellung der unbeliebten Produktlinie vorbereitet.

Unzufriedenheit der Kunden und schwindende Bestände

Das von Apple als „luxuriöses und strapazierfähiges Mikrogewebe“ vermarktete Feingewebe ersetzte im September 2023 die Lederaccessoires des Unternehmens für iPhones, AirTags und Apple Watches. Die Resonanz der Kunden war jedoch überwiegend negativ. Erfahrungsberichte über Probleme mit Kratzern, Flecken und Verfärbungen waren keine Seltenheit.

Bloombergs Mark Gurman hat nun festgestellt, dass die Lagerbestände an Feingewebe-Zubehör auf einem historischen Tiefstand sind. Die Bestandsverknappung könnte entweder auf das Ende von Feingewebe hinweisen oder auf eine mögliche Auffrischung mit neuen Farben und Kompatibilität für kommende iPhone und Apple Watch Modelle, was jedoch den Gerüchten widersprechen würde.

Im April behauptete der Leaker Kosutami, dass Apple beschlossen hat, die Produktion des Feingewebe-Zubehörs aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit einzustellen. Kosutami schloss zwar nicht aus, dass es im Zuge der Frühjahrsauffrischung noch eine weitere Runde von Feingewebe-Produkten mit neuen Farben geben könnte, eine weitere Chance für das Zubehör blieb jedoch bekanntlich aus.

Das Fehlen von Feingewebe-Zubehör in den letzten Produktaktualisierungen in Kombination mit niedrigen Lagerbeständen heizt jetzt die Gerüchte über das Ende des Materials kurz vor dem iPhone 16 Event nochmals an. Apple hat Feingewebe als umweltfreundliche Alternative zu Leder eingeführt und wird sicherlich nicht wieder auf Leder setzen. So betont das Unternehmen stets die Bedeutung der Nachhaltigkeit bei der Auswahl der Materialien für die hauseigenen Produkte. Somit würde es uns nicht überraschen, wenn Apple am Montag ein neues Premium-Material für sein Zubehör vorstellen wird, das dieser Zielsetzung entspricht und gleichzeitig den Qualitätsstandard erfüllt, den die Kunden gewohnt sind.