Apple hat die Eröffnung eines neuen Retail Stores in Schweden angekündigt. Das Eröffnungsdatum des Stores könnte das vermutete Erscheinungsdatum des iPhone 16 bestätigen. So wird der Tech-Gigant sein neuestes Ladengeschäft in der Mall of Scandinavia in der Nähe von Stockholm am 20. September eröffnen. Passend hierzu gab es zuvor Vermutungen, dass die neuen iPhones am 20. September veröffentlicht werden, was wahrscheinlich weniger ein Zufall ist, als vielmehr ein gutes Timing des Stores für einen perfekten Start.

Neuer Apple Store in Schweden

Apple plant die Vorstellung der iPhone 16 Modelle im Rahmen eines speziellen Events am Montag, dem 9. September. In der Regel werden neue iPhones am zweiten Freitag nach ihrer Ankündigung in die Stores gebracht und an die Kunden ausgeliefert.

Wenn sich dieses Muster fortsetzt, wird das iPhone 16 wahrscheinlich ab Freitag, dem 20. September, erhältlich sein, zeitgleich mit der Eröffnung des neuen Apple Stores in Schweden. Es ist gut vorstellbar, dass Apple den Tag der Eröffnung des Stores auf den Tag des iPhone 16 Releases gelegt hat. Einen besseren Start könnte sich ein neuer Apple Store nicht wünschen.

Der neue Store in der Mall of Scandinavia wird Apples dritter Einzelhandelsstandort in Schweden sein und den kürzlich geschlossenen Väla Centrum Store in der Nähe von Helsingborg ersetzen. Zur Feier der Eröffnung hat das Unternehmen spezielle iPhone, iPad und Mac Hintergrundbilder veröffentlicht, die von der zugehörigen Apple Store Webseite heruntergeladen werden können.