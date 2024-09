Apple hatte letztes Jahr nur wenige Neuerungen für die Apple Watch bereitgehalten, doch dieses Jahr könnte durchaus mehr geboten werden, wenn es nach Bloombergs Mark Gurman geht. So soll Apple angeblich für seine kommende Apple Watch Series 10 eine wichtige Gesundheitsfunktion vorstellen: die Erkennung von Schlafapnoe. Die neue Funktion wird voraussichtlich zusammen mit den iPhone 16 Modellen auf dem „Glowtime“-Event am 09. September vorgestellt.

Erkennung von Schlafapnoe

Während das Hauptaugenmerk auf dem überarbeiteten, dünneren Gehäuse und dem größeren Display der Series 10 liegen wird, soll Apple mit der Schlafapnoe-Erkennung am Montag auch eine neue Funktion vorstellen. Gerüchten zufolge befindet sich die Schlafapnoe-Erkennung für die Apple Watch schon seit einiger Zeit in der Entwicklung, aber es war nicht klar, ob es die Funktion für die Series 10 geben wird.

Zumindest Gurman ist zuversichtlich, dass die Funktion nun kommen wird, und das nicht nur für die Series 10, sondern auch für die Ultra 3. Wenn die Smartwatch wiederholte Atemaussetzer im Schlaf erkennt, empfiehlt das Gerät dem Nutzer, einen Arzt aufzusuchen, um weitere Hilfe zu erhalten. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie die Uhr den Benutzer bereits mit Warnungen über unregelmäßige Herzfrequenz, niedrige Herzfrequenz, niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut und andere Gesundheitszustände informieren kann.

Gurman gibt jedoch zu bedenken, dass Apple die Funktion zwar am Montag ankündigen wird, dass sie aber möglicherweise nicht sofort verfügbar sein wird, wenn die neuen Produkte in den Handel kommen. Obwohl die benötigte Hardware bereits in den neuen Apple Watch Modellen integriert ist, könnte die Aktivierung der Funktion im Rahmen eines zukünftigen watchOS-Software-Updates erfolgen. Möglicherweise hängt die Einschränkung mit den Patentstreitigkeiten rund um die Ermittlung der Blutsauerstoffdaten der Apple Watch zusammen. Und genau diese Daten sind notwendig für die Erkennung von Schlafapnoe.

Im Jahr 2022 berichtete Bloomberg, dass Apple auch an einer Bluthochdruck-Erkennung für die Apple Watch arbeitet. Diese Funktion soll es dieses Jahr jedoch nicht in die Apple Watch schaffen, erklärt Gurman.