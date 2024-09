EcoFlow – ein führender Anbieter von tragbaren, nachhaltigen Energielösungen – hat im Rahmen der IFA 2024 nicht nur DELTA Pro 3, sondern auch die neue DELTA 3 und RIVER 3 Serie angekündigt. Diese wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 auf den Markt kommen.

EcoFlow kündigt DELTA 3 und RIVER 3 Serie an

Mit der DELTA und RIVER Serie ist EcoFlow seit mehreren Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Nun hat der Hersteller jeweils eine neue Generation angekündigt. Ein Highlight ist dabei sicherlich die neue X-Core 3.0 Technologie.

DELTA 3 Serie

Zunächst einmal umfasst die EcoFlow DELTA 3 Serie die Modelle DELTA 3 und DELTA 3 Plus. DELTA 3 Plus ist dabei die weltweit schnellste Powerstation und wurde von SGS mit einer 5-Sterne-Zertifizierung für schnelles und sicheres Laden ausgezeichnet. Dank der EcoFlow X-Stream Technologie ist die DELTA 3 Plus Kapazität von 1 024 Wh Kapazität in nur 56 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen, wobei der optimale Gesundheitszustand der Batterie auch bei intensivem Gebrauch erhalten bleibt.

Mit fünf branchenführenden Lademethoden, einschließlich AC, Solar, Generator, Kfz-Laden und Multi-Charge (AC + Solar), einer Leistung von 1 800 W und einem kompakten Design bietet DELTA 3 Plus eine flexible Energielösung für jede Umgebung.

Mit über 1.000 Patenten setzt X-Core 3.0 neue Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Ladegeschwindigkeit, Leistung, Geräuschreduzierung, intelligentes Management und mehr.

RIVER 3 Serie

Die EcoFlow RIVER 3 Serie mit einer Kapazität von 245 Wh bis 858 Wh umfasst die Modelle RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max und RIVER 3 Max Plus. Damit sollten für jeden Geschmack das richtige Produkt dabei sein.

Die Modelle sind 33 Prozent kleiner und kompakter als der Branchendurchschnitt und bieten eine maximale Leistung von 600 W. Mit der EcoFlow X-GaNPower-Technologie ist die RIVER 3 Serie die erste tragbare Powerstation, die GaN-Halbleitermaterialien für eine höhere Effizienz und eine doppelte Laufzeit bei Geräten unter 100 W verwendet.

Preis & Verfügbarkeit

Die EcoFlow RIVER 3 Serie, die RAPID Serie und die DELTA 3 Serie werden voraussichtlich im 4. Quartal 2024 im EcoFlow Online Store verfügbar sein. Preise hat EcoFlow noch nicht bekannt gegeben und werden zur jeweiligen Markteinführung kommuniziert.