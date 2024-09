EcoFlow hat zur IFA 2024 verschiedene Produktneuheiten vorgestellt. Nachdem wir euch bereits auf DELTA Pro 3 sowie die neue DELTA 3 Serie und RIVER 3 Serie aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit EcoFlow RAPID weiter.

EcoFlow RAPID

Die EcoFlow RAPID Magnetische Powerbank ist in zwei Varianten erhältlich: 5 000 mAh und 10 000 mAh. Mit Qi2-zertifiziertem kabellosen Laden, das doppelt so schnell ist wie Qi1, kann die RAPID Magnetische Powerbank ein iPhone 15 in 44 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen. Für noch schnelleres Aufladen bietet das integrierte USB-C Schnellladekabel eine maximale Leistung von 65 W und lädt ein iPhone 15 Pro Max in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent auf. RAPID unterstützt zahlreiche Ladeprotokolle und ist daher mit den meisten tragbaren Geräten kompatibel, darunter MacBooks, iPads, Kindle und Fitnessarmbänder.

EcoFlow RAPID im vierten Quartal 2024 auf den Markt kommen und über den EcoFlow Online Store verfügbar sein. Einen Preis nennt der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt.