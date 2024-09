In den letzten Wochen wurde nicht nur über neue Funktionen des iPhone 16 Pro spekuliert, auch die möglichen Farboptionen wurden diskutiert. Nun meldet sich Mark Gurman zu den „finalen“ Farben des iPhone 16 Pro zu Wort.

Gurman: iPhone 16 Pro kommt in diesen vier Farben

Glaubt man den Informationen von Apple-Insider Mark Gurman, so wird die Farbe Gold-Titanium die Farbe Blue Titanium ersetzen, während die Optionen Titan Natur, Titan Weiß und Titan Schwarz, die mit dem iPhone 15 Pro eingeführt wurden, unverändert bleiben.

In den letzten Wochen wurde bereits über die verschiedene Farboptionen des iPhone 16 Pro spekuliert. Apple geht für gewöhnlich recht konservativ damit um, und passt diese von Jahr zu Jahr nur minimal an. Neben Gold war immer mal wieder Bronze im Gespräch. Vermutlich wurde immer über die gleiche Farbe spekuliert, nur mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Ob es nun „Desert Titanium“, „Titanium Gold“ oder was auch immer wird, ein ähnlicher Farbton dürfte es werden.

Das ‌iPhone 16‌ und das ‌iPhone 16‌ Plus soll übrigens in diesen vier Farben erhältlich sein: Gelb (ersetzt Weiß) und neue Farbschattierungen von Grün, Pink und Blau erhalten.

Unterm Strich werden wir abwarten müssen, was Apple kommende Woche präsentiert. Riesige Farbexperimente erwarten wird nicht. Hier und Dao ein paar Anpassungen und Neuerungen, nicht mehr und nicht wenige. Die neue iPhone 16 Familie wird kommenden Montag im Rahmen des „It´s Glowtime“-Events angekündigt. Los geht es um 19:00 Uhr.