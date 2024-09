Jahr für Jahr wertet Apple das Kamerasystem der jeweiligen iPhone-Modelle auf. Auch bei der iPhone 16 Familie wird der Hersteller keine Ausnahme machen. Es heißt, dass iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 120fps unterstützen werden. Die aktuellen iPhone 15 Modelle ermöglichen 4K-Videos mit bis zu 60fps.

iPhone 16 Pro Modelle sollen Videoaufnahmen in 4K/120fps unterstützen

Glaubt man den Informationen von 9to5Mac, so können Anwender in diesem Jahr verschiedene Verbesserungen beim iPhone-Kamerasystem erwarten. Es heißt zunächst eimal, dass die Kamerasysteme des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro identisch sein werden und unter anderem einen neuen 48MP Ultraweitwinkelsensor erhalten.

Beide Pro-Modelle werden über das Tetraprismenobjektiv für 5-fachen optischen Zoom verfügen, während es in der aktuellen Generation ausschließlich dem Pro Max-Modell vorbehalten ist.

Was Videos angeht, so soll das iPhone 16 Pro zum ersten Mal Videos in 4K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Bei Anschluss an einen externen Speicher können Benutzer ProRes 4K mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Darüber hinaus aktualisiert Apple QuickTake von 1080p auf 4K.

Interessanterweise haben wir auch Hinweise darauf gesehen, dass Apple mit dem iPhone 16 Pro 8K-Videoaufnahmen getestet hat. Da ein 8K-Bild etwa 35 Megapixel groß ist, hätten sowohl Weitwinkel- als auch Ultraweitwinkelobjektive eine ausreichende Auflösung, um 8K-Videos aufzunehmen. Natürlich scheint auch der neue A18 Pro-Chip für 8K bereit zu sein. Allerdings ist mehr als fraglich, ob 8K Aufnahmen in diesem Jahr schon eingeführt werden. Als deutlich wahrscheinlicher gilt das Jahr 2025.

Als weitere Verbesserungen gelten die Unterstützung des JPEG-XL-Formats zum Aufnehmen verlustbehafteter und verlustfreier Fotos, das Anhalten und Fortsetzen der Videoaufzeichnung in der Kamera-App, die Entfernung von Windgeräuschen bei Videos, mehrere neue fotografische Stile mit besserem maschinellen Lernen zum Bewahren von Hauttönen und ein neuer Modus zum Aufnehmen räumlicher Fotos, die auf Apple Vision Pro in 3D angezeigt werden können.