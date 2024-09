Nanooleaf nutzt die IFA 2024 in Berlin, um Neuheiten anzukündigen. Konkret handelt es sich dabei um drei neue Produkte und zwei intelligente Features. Kurzum: Nanoleaf hat Nanoleaf Blocks, den Sense+ „Anywhere“ Lichtschalter und die Smart Multicolor Outdoor Lights angekündigt. Dazu gesellen sich zwei neue intelligente Features in der Nanoleaf Desktop App an, die das Lichterlebnis auf ein neues Level bringen sollen.

Nanoleaf Blocks

Bei Nanoleaf Blocks handelt es sich um modulare, quadratische Light Panels, die in zwei Größen verfügbar sind und mit strukturierten quadratischen Lichtpanels, Stecktafeln und Regalen kombiniert werden können Laut Hersteller eignet sich Block, um persönliche Lieblingsstücke auf eine einzigartige Art und Weise in Szene zu setzen.

Blocks verfügen über ein komplett überarbeitetes und aktualisiertes Light-Panel-Design mit einer gleichmäßigen Ausleuchtung, wodurch Wärmepunkte und dunkle Ecken vermieden werden. Ob zur Einrahmung vorhandener Deko-Objekte, zur Gestaltung von Pixel-Art-inspirierten Layouts oder zur Schaffung großartiger geometrischer Designs – die quadratische Form der Nanoleaf Blocks bietet unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten, die von klaren, linearen Designs bis hin zu abstrakteren Entwürfen reichen.

Nanoleaf Blocks können ab sofort vorbestellt werden und werden ab Ende Oktober ausgeliefert. 6 Quadrate kosten 199,99 Euro

Sense+ „Anywhere“ Lichtschalter

Beim Sense+ Smart Wireless „Anywhere“ Lichtschalter handelt es sich um einen konfigurierbaren Lichtschalter sowie Bewegungs- und Tageslichtsensor. Der Lichtschalter kann nahezu überall positioniert werden und ermöglich somit die kabellose Steuerung aller Nanoleaf Leuchtmittel.

Nanoleaf setzt bei seinem Lichtschalter auf zwei konfigurierbare Tasten, die auf sechs verschiedene Aktionen eingestellt werden können (Einschalten, Lieblingsfarbe, Szenen etc.).

Der Lichtschalter wurde mit der Sense+ Technologie von Nanoleaf entwickelt, um Bewegungs- und Tageslichterkennung intelligent zu kombinieren. Der Schalter ermöglicht ein völlig freihändiges Beleuchtungserlebnis, indem er das Licht direkt beim Betreten eines Raumes einschaltet und beim Verlassen wieder ausschaltet. Mit der Tageslichtsensorik können Nutzer:innen ihre Beleuchtung auf Basis der Lichtverhältnisse in der Umgebung automatisieren, so dass sie tagsüber ausgeschaltet bleibt und sich bei Sonnenuntergang einschaltet.

Sense+ kann ab sofort zum Preis von 29,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung startet Ende Oktober.

Smart Multicolor Outdoor Lights

Darüberhinaus teasert Nanoleaf die Matter Smart Multicolor Outdoor Lights an. Diese erweitern das innovative Angebot an intelligenten Außenbeleuchtungen von Nanoleaf. Sie bieten das ganze Jahr über die Möglichkeit, den Outdoor-Bereich des Hauses für die tägliche Beleuchtung und alle besonderen Anlässe zu gestalten.

Die smarte permanente Außenbeleuchtung wird ab 2025 in Europa erhältlich sein. Permanenter Matter Smart Multicolor Outdoor Lightstrip (5 Meter): 49,99 Euro.

Neue Features

Neben der Hardware kündigt Nanoleaf auch neue Software-Featues für seine Desktop-App an. Dabei handelt es sich um die fortschrittliche Musiksynchronisationstechnologie des Orchestrators und Scenescapes, ein immersives Licht- und Klangerlebnis, das die ideale Atmosphäre zur Entspannung schafft.

der Orchestrator nutzt Algorithmen zur Erkennung und Analyse von Songs in Echtzeit, um Farbpaletten und animierte Bewegungen zu erstellen, die auf jeden einzelnen Song abgestimmt sind.

Das Scenescapes-Feature kombiniert Lichtvisualisierung mit beruhigenden Soundscapes und entführt Nutzer an einen Ort der Entspannung. Verschiedene Scenescape-Erlebnisse wie sanfte Meereswellen sowie ein gemütlich knisterndes Kaminfeuer beruhigen den Geist nach einem stressigen Tag.

Orchestrator befindet sich derzeit in der Beta-Phase in der Nanoleaf Desktop App, während die Veröffentlichung von Scenescapes für Oktober geplant ist.