Das EnergyTech-Unternehmen Zendure hat zum Start der IDA 2024 in Berlin eine Partnerschaft mit dem deutschen Ökostromanbieter Rabot Charge angekündigt. Im Rahmen der Partnerschaft wird Zendure die Echtzeit-Einzelhandelspreise von Rabot Charge in seine App integrieren und so die Time-of-Use-Funktionalität (TOU) für die Energiespeicherlösungen SolarFlow Hyper und SolarFlow Ace von Zendure verbessern.

Zendure und Rabot Charge kooperieren

Vor wenigen Wochen haben wir Zendure SolarFlow Hyper getestet. Dabei sind wir unter anderem auf die Integration dynamischer Stromtarife von Nord Pool eingegangen. Nun wird das Ganze mit Rabot Charge erweitert. Die Partnerschaft zwischen Zendure und Rabot Charge zielt darauf ab, die Nutzung dynamischer Stromtarife zu vereinfachen und die Kosteneinsparungen mit den Energielösungen von Zendure zu maximieren. Zendure-Benutzer können als Sonderangebot eine sechsmonatige kostenlose Testversion des Rabot Charge-Dienstes erhalten.

Eigenem Bekunden zufolge nutzt Rabot Charge künstliche Intelligenz bei der Strombeschaffung, um Kunden grüne Energie zu besonders günstigen Preisen anbieten zu können.

Die Integration der Stromtarife von Nord Pool und Rabot Charge macht Zendures Hyper und SolarFlow Ace zu den ersten Plug-in-Solarsystemen, die auf mehrere TOU-Plattformen zugreifen und die Tarife für intelligentes Laden und Entladen nutzen können. Mithilfe des Smart-Pricing-Modus und mithilfe eines intelligenten Energiezählers oder Smart Plugs können die AB1000S/AB2000S-Batterien von SolarFlow Hyper oder Ace automatisch zu Nebenzeiten geladen werden, wenn die Stromtarife niedrig sind, und später zu Spitzenzeiten entladen werden.

Benutzer profitieren von dieser automatischen Lade- und Entladeoptimierung, erhalten mehr Kontrolle über ihr Nutzungsverhalten und können energieintensive Geräte automatisch zu Zeiten betreiben, in denen die Stromkosten niedrig sind. Die intelligenten Tarifmodi und die nahtlose TOU-Automatisierung senken die Energiekosten von Eigenheimbesitzern und maximieren die Einsparungen.