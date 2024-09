Das Unternehmen Nothing erweitert seine Smartphone-Palette. Ab 10. September 2024 wird das Phone (2a) Plus erhältlich sein. Es baut auf dem Vorgängermodell Phone (2a) auf und führt einige Neuerungen ein. Das neue Mittelklasse-Smartphone soll Nutzer ansprechen, die Wert auf ein besonderes Design legen, aber nicht in die Oberklasse investieren möchten. Der Preis wurde dementsprechend auf konkurrenzfähige 429 Euro festgelegt. Nothing hat nun das neue Modell auf einem Presse-Event in Berlin präsentiert. Dort wurden die Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger vorgestellt. Diese umfassen unter anderem ein neues Farbschema, einen leistungsfähigeren Prozessor und eine verbesserte Frontkamera.

Design

Das Phone (2a) Plus behält das charakteristische, transparente Rückseiten-Design bei. Die Farbe unter der Plastikschicht wurde jedoch geändert. Das Smartphone wird in Anthrazit und Silber in den Handel kommen. Das auffällige LED-Element „Glyph“ umgibt weiterhin die Kamera. Es dient als visuelle Benachrichtigung für eingehende Nachrichten, Anrufe und mehr. Zudem kann es als Fotolicht genutzt werden. Nutzer haben die Möglichkeit, eigene Lichtmuster zu erstellen und diese mit anderen zu teilen.

Technische Ausstattung

Im Inneren des Geräts arbeitet ein MediaTek Dimensity 7350 5G Prozessor. Er bietet eine etwas höhere Leistung als das Vorgängermodell. Das Phone (2a) Plus verfügt über 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher.

Die Hauptkamera und die Ultraweitwinkelkamera sind jeweils mit 50-Megapixel-Sensoren ausgestattet. Auch die Frontkamera wurde auf 50 Megapixel aufgerüstet. Alle drei Kameras unterstützen 4K-Videoaufnahmen und HDR.

Display und Akku

Das OLED-Display des Phone (2a) Plus misst 6,7 Zoll in der Diagonale. Es unterstützt Bildraten von bis zu 120 Hz und bietet eine Full-HD+ Auflösung. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh. Er lässt sich mit maximal 50 Watt aufladen. Ein passendes Schnellladegerät muss allerdings separat erworben werden.

Software

Das Smartphone läuft mit der Benutzeroberfläche Nothing OS 2.6, die auf Android 14 basiert. Die Oberfläche kann bei Bedarf mit ihren schwarz-weißen App-Symbolen und Widgets sehr minimalistisch gestaltet werden. Eine Besonderheit ist die Integration des KI-Assistenten ChatGPT in das System.

Nothing verspricht für das Phone (2a) Plus drei große Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitspatches.

Verfügbarkeit und Preise

Das Phone (2a) Plus kann ab dem 6. September für 429 Euro bzw. 399 CHF in den Farbvarianten Schwarz und Grau über nothing.tech vorbestellt werden.

Ab dem 10. September ist das Nothing Phone (2a) Plus (12 GB + 256 GB) in Grau bei folgenden Partnern erhältlich: