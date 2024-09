Im Jahr 2016 führte Apple seine kabellosen weißen Kopfhörer namens „AirPods“ ein. Diese werden separat verkauft und liegen dem Lieferumfang der iPhones nicht bei. Seit dem Marktstart der ersten Generation hat Apple diese kontinuierlich weiter entwickelt. Aktuell verkauft der Hersteller die AirPods (3. Generation), die AirPods Pro (2. Generation) sowie die AirPods Max. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple am morgigen Montag im Rahmen der „It´s Glowtime“-Keynote die AirPods (4 Generation) ankündigen wird. Genau genommen, sollen zwei neue AirPods 4 Modelle präsentiert werden. Diese sollen die AirPods 2 und AirPods 3 ersetzen.

AirPods 4 kurz vor dem Marktstart

Kurz vor dem Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg seine finalen Gedanken zur morgigen Apple Keynote zusammengefasst. Neben dem iPhone, der Apple Watch und weiteren Produkten gibt es auch um die AirPods-Familie.

Die beiden neuen AirPods 4 Modelle sollen sich in verschiedenen Aspekten unterscheiden, und zahlreiche Gemeinsamkeiten haben. Ein Unterschied soll darin liegen, dass in dem höhenwertigen Modell ein kleiner Lautsprecher in das Ladecase integriert ist, so dass ihr die Kopfhörer über die „Wo ist?“-App besser finden und einen Ton ausgeben könnt.

Optisch sollen die AirPods 4 an den AirPods Pro angelehnt sein, über USB-C aufgeladen werden und eine verbesserte Audioqualität besitzen. Ein weiterer Unterschied der beiden AirPods 4 Modelle soll in der aktiven Geräuschunterdrücke liegen. Diese Funktion sollen nur die höhenwertigeren AirPods 4 ermöglichen.

Neue Gesundheitsfunktionen

Laut Gurman wird Apple mit den AirPods 4 einen stärkeren Vorstoß in die Hörgesundheit unternehmen. Apple arbeitet daran, die AirPods zu einem Ersatz für Hörgeräte und zu einem Gerät für Hörtests zu machen. Das Unternehmen bereitet die Ankündigung der Verbesserungen (Die Entwicklung läuft unter dem Codename Yodel) vor. Allerdings soll es einige Verzögerungen gegeben haben, so dass die Funktionen möglicherweise angekündigt, aber erst später eingeführt werden.