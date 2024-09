Die dritte Apple Keynote des Jahres steht unmittelbar vor der Tür. Vor wenigen Tagen kündigte der Hersteller für den 09. September 2024 ein Special Event an. Das Motto lautet „It´s Glowtime“. Was auch immer uns Apple damit sagen möchte. Für uns steht fest, dass das Unternehmen am kommenden Montag die iPhone 16 Familie, neue Apple Watch Modelle und die AirPods 4 ankündigen wird. Die Keynote startet um 19:00 Uhr statt und wir von Macerkopf.de werden das Special-Event per Live-Ticker begleiten.

Apple September Keynote im Live-Ticker

Die Spannung steigt und die Tage sind längst gezählt. Zahlreiche Apple Fans haben sich den 09. September 2024 bereits rot im Kalender markiert. Apple lädt zum Special Event, um Neuheiten anzukündigen. Nachdem bei der WWDC 2024 im Juni primär Softwarethemen im Mittelpunkt standen, dreht es sich nun (endlich) wieder um Hardware.

iPhone 16, iPhone 16 Pro, Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 und AirPods 4

Wir bilden uns ein, einen guten Überblick zu haben, welche Neuheiten am morgigen Montag auf der Apple-Agenda stehen. Zunächst einmal dürfte dies die iPhone 16 Familie sein. iPhone 16 und iPhone 16 Plus sollen über einen A18-Chip, ein verbessertes Kamerasystem, eine Aktionstaste und weitere (kleinere) Verbesserungen verfügen. iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max sollen etwas größere Displays, einen A18-Chip, ein leistungsfähigeres Kamerasystem und eine neue Aufnahme-Taste erhalten. Neue Farboptionen werden auch zur Verfügung stehen.

Die Apple Watch 10 soll ein größeres Display, einen leistungsfähigeren Prozessor und neue Gesundheitsfunktionen (Erkennung von Schlafapnoe) erhalten. Bei der Apple Watch Ultra 3 dürften sich die Verbesserungen in einem ähnlichen Rahmen abspielen. Neuer Prozessor und neue Gesundheitsfunktionen. Ob Apple bei diesem Modell die Displaygröße ansteigen lässt, glauben wir eher nicht.

Die Apple Watch SE 3 dürfte ein reines Leistungsupgrade mit kleineren Verbesserungen werden.

Neben neuen Smartphones und Uhren rechnen wir noch mit den AirPods 4. Genau genommen, werden zwei AirPods 4 gehandelt, die sich bei der aktiven Geräuschunterdrückung unterscheiden sollen. Optisch sollen diese im Vergleich zu den AirPods 3 überarbeitet werden. Auch ein neuer, drahtloser Chip ist denkbar.

iOS 18 und Co.

Wir gehen fest davon aus, dass Apple am kommenden Montag den Release Candidate zu iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 und visionOS 2 veröffentlicht und gleichzeitig bekannt gibt, wann die jeweils finale Version erscheint.

Live-Ticker auf Macerkopf.de ab 18:30 Uhr

Wir starten unseren Live-Ticker am Montag um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der Keynote werden wir nutzen, um noch einmal über die neuesten Gerüchte mit euch zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid.