Ein paar wenige Stunden trennen uns noch von der heutigen Apple Keynote. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr und der Hersteller wird allerhand Neuerungen im Gepäck haben. Kurz vor der Keynote gibt es noch ein paar spannende Last-Minute-Gerüchte. So soll beispielsweise keine Apple Watch Ultra 3 angekündigt werden. Lediglich eine schwarze Farboption soll für die Apple Watch Ultra 2 eingeführt werden. Dafür soll es allerdings eine neue Generation der AirPods Max mit verschiedenen Verbesserungen geben.

AirPods Max 2 sollen heute angekündigt werden

In den letzten Wochen heiß es an der ein oder anderen Stelle, dass Apple heute „nur“ neue AirPods 4 ankündigen wird. Von den AirPods Max 2 war nicht die Rede. Nun ändert sich am Tag der Keynote allerdings die Gerüchtelage.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet auf X, dass er nun doch damit rechnet, dass Apple heute die AirPods Max aktualisiert und eine zweite Generation ankündigt. Es heißt, dass die AirPods Max 2 eine verbesserte Audioleistung in Form einer besseren aktiven Geräuschunterdrückung und neuer adaptiver Audiofunktionen bieten werden. Gleichzeitig heißt es, dass Apple bei den Over-Ears von Lightning auf USB-C umstellt. In der Vergangenheit waren auch bereits neue Farboptionen im Gespräch.

Wie Eingags erwähnt, gehen wir davon aus, dass Apple heute Abend in jedem Fall auch die neuen AirPods 4 ankündigen wird. Genau genommen, rechnen wir mit zwei unterschiedlichen AirPods 4, die sich unter anderem bei der aktiven Geräuschunterdrückung unterscheiden sollen.

Wir berichten ab 18:30 Uhr per Live-Ticker von der heutigen Apple Keynote.