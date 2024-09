Ein Jahr ist es nun her, dass Apple im Rahmen seiner iPhone 15 Keynote im September letzten Jahres Feingewebe als Lederersatz angekündigt und auf den Markt gebracht hat. Allerdings erntete das Material in den letzten Monaten reichlich Kritik, da es nicht so widerstandsfähig und robust war, wie gehofft. Nun hat der Hersteller die Reißleine gezogen und die iPhone-Hüllen aus Feingewebe aus dem Programm genommen. Gleichzeitig bleibt das MagSafe Wallet sowie der AirTag Schlüsselanhänger aus Feingewebe im Programm. Auch Apple Watch Armbänder aus Feingewebe werden weiterhin verkauft.

Apple nimmt iPhone-Hüllen aus Feingewebe aus dem Programm

Feingewebe wurde aufgrund seiner Eigenschaften und im Vergleich zu den Lederhüllen in den letzten Monaten stark kritisiert. Apples Ziel war es, Leder durch Feingewebe zu ersetzen und so umweltfreundlicher zu sein. Allerdings bemängelt Nutzer, dass Feingewebe nicht so widerstandsfähig ist, schnell schmutzig wird und dann den Rändern ausfranst.

Mit der Ankündigung der neuen iPhone 16 (Pro) Modelle bietet Apple fortan Silikon Cases in unterschiedlichen Farben sowie das Clear Case an. Zudem stehen neuen Beats-Cases für die iPhone 16 Modelle bereit.

