Apple hat heute die nächste Generation des iPhone vorgestellt. Neben den Pro-Modellen standen auch das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus im Rampenlicht. Die beiden Modelle machen im Vergleich zum iPhone 15 und iPhone 15 Plus einen großen Sprung, insbesondere in Bezug auf Apple Intelligence. So unterstützen mit der neuen Generation nun auch die Standardmodelle Apples KI-Funktionen. Zudem können wir uns über Verbesserungen bei der Kamera und neue Tasten freuen.

A18 für Apple Intelligence

Die wichtigste Verbesserung ist, dass jetzt auch die Standard-iPhones Apple Intelligence unterstützen – ein System, das KI-Funktionen in verschiedene Apps integriert. Die Technologie zielt darauf ab, den Nutzern ein personalisiertes Erlebnis zu bieten und gleichzeitig die Privatsphäre zu wahren. Apple Intelligence nutzt sowohl die geräteinterne Verarbeitung als auch serverbasierte Modelle, die auf Apples eigenen Servern laufen.

Einer der wichtigsten Aspekte von Apple Intelligence ist die Einführung von Schreibwerkzeugen. Diese ermöglichen es den Nutzern, Texte in Anwendungen wie Mail, Notizen und Pages umzuschreiben, Korrektur zu lesen und zusammenzufassen. Das System bietet auch Audiotranskription und -zusammenfassung in den Apps „Notizen“ und „Telefon“.

Auch das Benachrichtigungsmanagement wurde verfeinert. Das System priorisiert nun Nachrichten und bietet E-Mail-Zusammenfassungen an, was den Nutzern helfen kann, sich besser auf wichtige Informationen zu konzentrieren. Siri soll in Zukunft ein besseres Sprachverständnis und eine neue Benutzeroberfläche erhalten. Apple Intelligence wird mit iOS 18.1 und macOS 15.1 eingeführt. Diese neuen Versionen wird Apple wahrscheinlich im Oktober veröffentlichen, wobei Apple Intelligence in der EU später kommen wird.

Angetrieben werden diese Funktionen durch den neuen A18-Chip. Apple gibt an, dass die 6-Kern-CPU 30 % schneller ist als beim A16-Chip des iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Die 5-Kern-GPU bietet eine bis zu 40 % schnellere Leistung. Eine 16-Kern-Neural-Engine führt maschinelle Lernaufgaben bis zu doppelt so schnell aus. Derweil soll das Spielerlebnis durch die Unterstützung von hardwarebeschleunigtem Raytracing und die Kompatibilität mit AAA-Spielen bereichert werden, was bisher nur auf dem iPhone 15 Pro möglich war.

Im Inneren haben das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus auch einen größeren Akku erhalten. Apple sagt, dass das Gehäuse überarbeitet wurde, um größere Batterie-Module zu ermöglichen und eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten.

Aktionstaste

Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus erhalten mit der Aktionstaste eine weitere bedeutende Neuerung. Diese war bisher den Pro-Modellen vorbehalten. Die Taste ersetzt die traditionelle Stummschalttaste und bietet den Nutzern eine vielseitigere und anpassbare Steuerungsoption.

Mit der Aktionstaste können Nutzer mit einem einzigen Druck auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen. Über grundlegende Funktionen hinaus lässt sich die Aktionstaste in die Kurzbefehle-App integrieren, sodass auch komplexere Aktionen möglich sind. So können Nutzer die Taste beispielsweise so programmieren, dass sie ein bestimmtes Trainingsprogramm startet, eine Sprachaufnahme beginnt oder eine benutzerdefinierte Smart Home-Szene aktiviert.

Kamera­steuerung

Eine weitere neue Taste dient der Kamerasteuerung. Standardmäßig macht die Kamerasteuerungstaste das Aufnehmen von Fotos zu einem Ein-Knopf-Job, aber sie verfügt auch über Optionen, zum Beispiel kann sie eine Kamera-App öffnen.

Für die schnelle Aufnahme von Fotos genügt ein leichter Druck, um eine minimale Benutzeroberfläche der Kamera-App aufzurufen, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Schieber zu zoomen. Apple sagt, dass Entwickler in der Lage sein werden, die Kamerasteuerung in Apps von Drittanbietern, wie z. B. Snapchat, zu integrieren. Wenn man die Taste gedrückt hält, wird die Umgebung untersucht, mit Datenerkennung für Tiere, Gesichter, Restaurantnamen und weiteren Daten.

Kamera

Das Kamerasystem des iPhone 16 hat sich deutlich verändert. Die neue 48 MP Fusion-Kamera verfügt über eine 2-fache Teleobjektiv-Option und vereint damit zwei Kameras in einer. Eine verbesserte 12-MP-Ultraweitwinkelkamera ermöglicht Makroaufnahmen und sammelt mehr Licht für eine bessere Bildqualität unter verschiedenen Bedingungen.

Apple hat außerdem neue Fotostile eingeführt, mit denen die Nutzer Farbe, Lichter und Schatten in ihren Fotos anpassen können. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, räumliche Fotos und Videos aufzunehmen, die auf der Apple Vision Pro angezeigt werden können.

Umweltbewusst

Mit dem iPhone 16 legt Apple weiterhin großen Wert auf die Umweltfreundlichkeit. Die Geräte bestehen zu über 30 % aus recyceltem Material, darunter 85 % recyceltes Aluminium im Gehäuse. Das Engagement des Unternehmens für erneuerbare Energien zeigt sich in den Herstellungsprozessen und den Investitionen in globale Wind- und Solarprojekte. Apple kommt auch seinem Ziel einer plastikfreien Verpackung näher und verwendet für das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus ausschließlich Materialien auf Faserbasis.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus werden mit den Speicherkapazitäten 128 GB, 256 GB und 512 GB in fünf Farben erhältlich sein: schwarz, weiß, pink, blaugrün und ultramarin. Die Vorbestellungen beginnen am 13. September, die Verfügbarkeit beginnt am 20. September.

Das iPhone 16 startet im Apple Online Store bei 949 Euro, das iPhone 16 Plus bei 1.099 Euro.