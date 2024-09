Apple hat die heutigen Keynote nicht nur genutzt, um die AirPods 4 zu präsentieren, es wurden auch drei neue Gesundheitsfunktionen für die AirPods Pro 2 angekündigt. Dabei handelt es sich um einen aktiven Gehörschutz, einer klinisch validierten Hörtestfunktion und einer rezeptfreien Hörgerätefunktion.

Neue Gesundheitsfunktionen für die AirPods Pro 2

Vorbeugung

Laut der Apple Hearing Study ist jeder Dritte regelmäßig lauten Umgebungsgeräuschen ausgesetzt, die sein Gehör beeinträchtigen können. Dabei denken wir unter anderem an Sportveranstaltungen, an das Rasenmäher im heimischen Garten sowie die Fahrt mit der U-Bahn.

Damit ihr nicht zu lauten Umgebungsgeräuschen ausgesetzt werdet und gleichzeitig die Klangsignatur des Gehörten erhalten bleibt, sind die AirPods Pro mit Gehörschutz ausgestattet. Die Ohrstöpsel sorgen für eine passive Geräuschreduzierung, während der H2-Chip dabei hilft, lautere, intermittierende Geräusche 48.000 Mal pro Sekunde aktiv zu reduzieren. Gehörschutz ist in allen Hörmodi standardmäßig aktiviert und in einer Vielzahl von lauten Umgebungen hilfreich. Und dank eines brandneuen Multiband-Algorithmus mit hohem Dynamikbereich bleiben die Klänge bei Live-Events wie Konzerten natürlich und lebendig.

Bewusstsein

Laut der American Speech-Language-Hearing Association haben 80 Prozent der Erwachsenen in den USA ihr Gehör in den letzten fünf Jahren nicht überprüfen lassen. Um euch einen noch tiefen Einblick in die Gesundheit eures Gehörs zu geben, führt Apple einen intuitiven Hörtest in klinischer Qualität ein, der auf dem klinischen Standardverfahren namens Reintonaudiometrie basiert und den Nutzer selbst mit ihren AirPods Pro und einem kompatiblen iPhone oder iPad durchführen könnt.

Der Test dauert rund 5 Minuten und lässt sich bequem von z uHause durchführen. Wenn ihr den Test abgeschlossen habt, wird euch eine leicht verständliche Zusammenfassung eurer Ergebnisse angezeigt, darunter eine Zahl, die den Hörverlust in jedem Ohr darstellt, eine Klassifizierung und Empfehlungen.

Unterstützung

Die AirPods Pro 2 verfügen zukünftig über eine innovative Hörgerätefunktion für Benutzer mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust. Mithilfe des personalisierten Hörprofils aus dem Hörtest verwandelt diese neue Funktion AirPods Pro nahtlos in ein Hörgerät in klinischer Qualität. Nach der Einrichtung ermöglicht die Funktion personalisierte dynamische Anpassungen, sodass Benutzer die Geräusche um sie herum in Echtzeit verstärkt bekommen.

So könnt ihr euch beispielsweise deutlich besser an Gesprächen beteiligen. Das personalisierte Hörprofil des Benutzers wird automatisch auf Musik, Filme, Spiele und Telefonanrufe auf allen Geräten angewendet, ohne dass irgendwelche Einstellungen angepasst werden müssen. Ihr könnt die Hörhilfefunktion auch mit einem von einem Hörgeräteakustiker erstellten Audiogramm einrichten.

Die Hörtest- und Hörhilfefunktionen werden für die AirPods Pro 2 mit der neuesten Firmware verfügbar sein, wenn diese mit einem kompatiblen iPhone oder iPad gekoppelt sind. Die Hörtest- und Hörhilfefunktionen werden diesen Herbst in über 100 Ländern und Regionen verfügbar sein, darunter den USA, Deutschland und Japan.

Reduktion lauter Geräusche funktioniert mit den AirPods Pro 2 mit der neuesten Firmware, wenn sie mit einem kompatiblen iPhone, iPad oder Mac mit dem neuesten Betriebssystem gekoppelt sind.