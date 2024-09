Apple wird heute Abend im Rahmen der „It´s Glowtime“-Keynote nicht nur neue Produkte ankündigen, sondern gleichzeitig auch noch ein neues Gebäude auf dem Gelände des Apple Campus eröffnen. „The Observatory“ ist ein in die Landschaft integriertes Gebäude, das für „Einführungsveranstaltungen und zur Präsentation der neuesten Technologie der Marke“ genutzt wird.

Apple Park: neues „The Observatory“-Gebäude für Launch-Events

Passend zum iPhone 16 Event eröffnet Apple heute auch „The Observatory“. „The Observatory“ wurde in einen Hügel auf dem Apple Park Campus in der Nähe des Steve Jobs Theaters gebaut. John De Mario, Apples globaler Designchef für Immobilien und Entwicklung, erläutert das Design gegenüber deezeen wie folgt:

Als wir Apple Park bauten, wollten wir, dass sich der gesamte Campus nahtlos in die Landschaft einfügt, und dieses Gebäude folgt demselben Ansatz. Mit seiner atemberaubenden Aussicht auf das Grün des Campus und die Berge am Horizont ist das „The Observatory“-Gebäude wirklich eine Erweiterung von Apple Park und präsentiert das Beste von Kalifornien und das Beste der Natur um uns herum.

Weiter heißt es

Um das Gebäude zu betreten, müssen die Besucher einen geschwungenen Weg entlanggehen, der zu einer gewölbten Eingangshalle führt, die mit einem runden, drei Meter breiten Oculus gekrönt ist, der zum Himmel hin offen ist. Von diesem Vorraum führt eine Steinschiebetür zum Hauptveranstaltungsraum, der auf eine große Terrasse mit einer „portalartigen Öffnung“ führt, die einen Blick auf die Landschaftsgestaltung des Apple Parks und die dahinter liegenden Berge bietet.

The Observatory dürfte heute im unmittelbaren Anschluss an die iPhone 16 Keynote eröffnen. Vermutlich wird der Hersteller in diesem Gebäude Produktbriefings abhalten und mehr Gelegenheit zum praktischen Ausprobieren neuer Hardware bieten.