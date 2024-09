In der vergangenen Nacht wurde die Creative Arts Emmy Awards 2024 verliehen und Apple TV+ wurde mit insgesamt acht Awards ausgezeichnet, die sich auf fünf Apple Originals verteilen. „The Morning Show“, „Lessons in Chemistry“, „Palm Royale“, „Masters of the Air“ und „Girls State“ können sich über Auszeichnungen freuen.

Apple TV+ gewinnt acht Creative Arts Emmy Awards 2024

Apple TV+ muss im Trophäenschrank wieder ein wenig Platz machen. Insgesamt acht Auszeichnungen konnte der Video-Straeaming-Dienst bei den diesjährigen Creative Arts Emmy Awards ergattern.

Die erfolgreiche Drama-Serie „The Morning Show“ erhielt eine Auszeichnung für herausragendes zeitgenössisches Hairstyling und Make-up (nicht prothetisch), die gefeierte Miniserie „Lessons in Chemistry“ gewinnt die Auszeichnung für herausragende Musikkomposition für eine Mini- oder Anthologieserie, einen Film oder ein Special (Originalmusik für Drama), die beliebte Komödie „Palm Royale“ gewinnt die Auszeichnung für herausragende Original-Titelmusik und die Miniserie „Masters of the Air“ sichert sich die Auszeichnung für herausragende Tonmischung für eine Mini- oder Anthologieserie oder einen Film.

Der gefeierte Dokumentarfilm „Girls State“ erhält zwei Auszeichnungen, darunter für herausragende Regie bei einem Dokumentar-/Sachfilmprogramm und herausragende Kameraführung bei einem Sachfilmprogramm. „Fuzzy Feelings“ wurde als herausragender Werbespot ausgezeichnet.

Übersicht

“The Morning Show”

Outstanding Contemporary Hairstyling

Outstanding Contemporary Makeup (Non-prosthetic)

“Palm Royale”

Outstanding Original Main Title Theme Music

“Lessons in Chemistry”

Outstanding Music Composition For A Limited or Anthology Series, Movie Or Special (Original Dramatic Score)

“Masters of the Air”

Outstanding Sound Mixing For A Limited Or Anthology Series Or Movie

“Girls State”

Outstanding Directing For A Documentary/Nonfiction Program: Amanda McBaine and Jesse Moss

Outstanding Cinematography For A Nonfiction Program

Outstanding Commercial

“Fuzzy Feelings — Apple — iPhone + Mac”

Darüberhinaus erhielt Apple TV+ 72 Nominierungen für die 76. Primetime Emmy Awards. Dieser werden in einer Zeremonie am 15. September 2024 vergeben.