Auf dem „Glowtime“-Event gab es zwar keine Apple Watch Ultra 3, dafür aber eine neue Gehäusefarbe für die aktuelle Ultra 2: Satin Black. Die neue Farboption steht, ebenso wie die passenden Armbänder, ab heute zum Bestellen im Apple Online Store bereit. Die Auslieferung beginnt am 20. September.

Keine Apple Watch Ultra 3, dafür eine neue Farbe und Armbänder

Die Apple Watch Ultra 2 erhielt während des „Glowtime“-Events ein kleines Update in Form einer neuen satinschwarzen Version der Ultra 2 an. Die neue Farbe wird laut Apple durch ein spezielles Beschichtungsverfahren auf die Titanoberfläche aufgebracht, was die Uhr widerstandsfähiger gegen Kratzer machen soll.

Die erste Apple Watch Ultra wurde im Jahr 2022 auf den Markt gebracht und war in erster Linie als robustes Modell für Abenteurer wie Kletterer und Taucher gedacht. Dank des größeren Displays und der längeren Akkulaufzeit war sie jedoch auch bei denjenigen beliebt, die nichts Abenteuerlicheres taten, als in der örtlichen Bar eine neue Tequila-Marke zu probieren. Und so verwundert es nicht, dass auch die zweite Generation der Smartwatch sehr erfolgreich ist. So erfolgreich, dass Apple am aktuellen Modell festhält und uns eine neue Farboption anbietet. So ist die Apple Watch Ultra 2 ab sofort in einem neuen Satin Black-Finish erhältlich, das neben dem bestehenden Natural Titan-Gehäuse zum Einsatz kommt. Außerdem gibt es ein neues Milanese Loop Armband, das speziell für die Apple Watch Ultra entwickelt wurde und aus einem gewebten Titangewebe besteht.

Zudem weitet Apple seine Zusammenarbeit mit Hermès auf die Apple Watch Ultra aus und stellt eine neue Hermès Apple Watch Ultra 2 mit einer Titan-Schnalle und einem exklusiven Watch Face vor.

Die neue Version der Apple Watch Ultra 2 startet bei 799 US-Dollar und kann ab heute im Apple Online Store vorbestellt werden, die Markteinführung erfolgt am 20. September, ebenso wie bei der brandneuen Apple Watch Series 10.