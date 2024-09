Apple hat heute auf dem „Glowtime“-Event die neue Apple Watch Series 10 vorgestellt. Während es im letzten Jahr noch ein recht zurückhaltendes Upgrade der Apple Watch gab, schaltet Apple jetzt einen Gang höher. Die neue Uhr kommt mit einem aufgefrischten, dünneren Design, größeren Displays, verbesserter Wasserdichtigkeit, Schlafapnoe-Erkennung und vielem mehr. Die Vorbestellungen starten heute im Apple Online Store, der offizielle Verkaufsstart ist der 20. September.

Apple Watch Series 10

Die Series 10 hat ein neues Design – die neue Smartwatch ist mit einer Dicke von 9,7 mm fast 10 % dünner als die Series 9. Das Gehäuse der Edelversion der Apple Watch besteht jetzt aus Titan, statt wie bisher aus Stainless Steel. Die Titan-Varianten stehen in den Farben Grau, Gold und unbehandeltes Titan zum Kauf bereit.

Das neue Wide-Angle-OLED-Display ist 40 % heller und kann die Anzeige auch im Dauerbetrieb jede Sekunde aktualisieren. Als Chip kommt der S10 zum Einsatz – welcher sich durch eine überarbeitete 4-Kern Neural Engine auszeichnet. Apple Intelligence wird zwar nicht in die Apple Watch integriert, aber es gibt viele Funktionen, die auf neuronaler Verarbeitung und maschinellem Lernen basieren. Der neue S10-Chip sorgt dafür, dass diese Funktionen noch besser laufen. Zudem verfügt die Series 10 über einen neuen Lautsprecher, mit dem Nutzer Songs oder Podcasts direkt über die Uhr abspielen können. Die neue Apple Watch bietet außerdem eine Schnellladefunktion, mit der die Uhr in nur 30 Minuten bis zu 80 % aufgeladen werden kann.

Was die Gesundheitsfunktionen betrifft, so kann die Apple Watch jetzt Schlafapnoe erkennen. Wenn die Smartwatch wiederholte Atemaussetzer im Schlaf erkennt, empfiehlt das Gerät dem Nutzer, einen Arzt aufzusuchen, um weitere Hilfe zu erhalten. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie die Uhr den Benutzer bereits mit Warnungen über unregelmäßige Herzfrequenz, niedrige Herzfrequenz, niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut und andere Gesundheitszustände informieren kann. Ähnlich wie bei der neuen Vitals-App in watchOS 11 müssen Nutzer die Apple Watch beim Schlafen einige Tage lang tragen, um eine Schlafapnoe-Diagnose zu erhalten.

Apple verbessert auch die Wasserdichtigkeit der Series 10. Die neuen Modelle sind wasserfester und nun für Hochgeschwindigkeits-Wassersportarten bis zu einer Tiefe von 20 Metern zertifiziert. Im Zuge der verbesserten Wasserdichtigkeit wird die Series 10 mit der Tiefe-App ausgestattet, die bisher exklusiv für die Apple Watch Ultra erhältlich war. Dadurch erhalten die Nutzer detailliertere Informationen bei Aktivitäten im Wasser.

Die Vorbestellungen für die Apple Watch Series 10 beginnen heute im Apple Online Store, der offizielle Verkaufsstart ist für nächste Woche, den 20. September, geplant. Die Preise beginnen bei 399 US-Dollar für die 44 mm Version.