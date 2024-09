Im Juni hatte Apple zur Worldwide Developers Conference einen ersten Ausblick auf Apple Intelligence gegeben und verschiedene Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz angekündigt. Diese werden schrittweise und zunächst auf Englisch (USA) eingeführt. Nun deutet sich an, welche „Apple Intelligence“-Funktionen für iOS 18.2 geplant sind.

Wenn Apple in der kommenden Woche die finale Version von iOS 18.0 für alle Nutzer veröffentlichen wird, dann werden keinerlei „Apple Intelligence“-Funktionen an Bord sein. Erst mit dem Update auf iOS 18.1 – dieses wird für Oktober erwartet – wird Apple die ersten „Apple Intelligence“-Funktionen implementieren.

Mit iOS 18.1 wird es Funktionen geben, die Benachrichtigungen und Webinhalte zusammenfassen. Es werden Tools zur Verbesserung des Schreibens an Bord sein und eine Möglichkeit, Personen oder Objekte aus Bildern zu entfernen. Außerdem beinhaltet das X.1 Update automatische Transkriptionen von Telefongesprächen und die Software priorisiert wichtige E-Mails innerhalb der Apple Mail-App.

Mit dem Update auf iOS 18.2 – dieses wird für Dezember erwartet – werden dann Image Playground und Genmoji eingeführt. Image Playground wird von Apple unter anderem wie folgt beschrieben

Nutzer können mit Image Playground in wenigen Sekunden lustige Bilder generieren und zwischen drei Stilen wählen: Animation, Illustration und Sketch. Image Playground ist einfach zu nutzen und direkt in Apps wie Nachrichten integriert. Außerdem kommt es als eigene App. Das ist perfekt, um mit verschiedenen Konzepten und Stilen zu experimentieren. Alle Bilder werden auf dem Gerät generiert. Nutzer können frei experimentieren, mit so vielen Bildern, wie sie möchten.