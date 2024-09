Der große iPhone-Tag ist gekommen. In wenigen Minuten startet die dritte Apple Keynote des Jahres 2024 und wir werden das Special Event mit einem Live-Ticker begleiten. Ihr erfahrt, welche Neuerungen iPhone 16, iPhone 16 Pro, Apple Watch 10 und die AirPods 4 mit sich bringen. Natürlich informieren wir euch über alle anderen Neuheiten der heutigen Apple September Keynote. Seinen Online Store hat Apple bereits vom Netz genommen.

Live Ticker: iPhone 16 (Pro), neue Apple Watches , AirPods 4 und mehr

Ende letzten Monats hatte Apple die heutige „It´s Glowtime“-Keynote angekündigt. Nun trennen uns nur noch wenige Minuten bis das Special Event in Cupertino beginnt. Auch wenn der Hersteller mit keiner Silbe erwähnt hat, welche Neuheiten uns heute erwarten, muss man kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, welche Produkte auf der Agenda stehen.

Kurzum: Wir rechnen mit dem iPhone 16, iPhone 16 Pro, der Apple Watch 10, Apple Watch SE 3 sowie den AirPods 4. Darüberhinaus könnte es die ein oder andere weitere Kleinigkeit geben. Darüberhinaus rechnen wir damit, dass Apple den Zeitplan zu iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und Co. bekannt geben wird und bestätigt, wann die großen Updates für Jedermann zur Verfügung stehen werden.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:15 Uhr andauern wird.