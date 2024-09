Ein neues iPhone bringt neue Hüllen mit sich. Meistens sind es allerdings keine komplett neuen Hüllen, in der Regel überarbeitet Apple seine Hüllen nur minimal, passt diese an das neue Modell an und offeriert neue Farboptionen. Im vergangenen Jahr wurde Leder aus dem Apple Sortiment gestrichen und durch Feingewebe ersetzt. Allerdings keimte Kritik auf, dass die Cases aus Feingewebe relativ kratzanfällig sind. Gibt es in diesem Jahr erneut ein neues Material? Kommt ein Feingewebe-Ersatz?

iPhone 16 Hüllen: Das sollen die Farben für den Feingewebe-Ersatz sein

Leaker Majin Bu hat Fotos von iPhone 16 Cases auf X veröffentlicht, die die neuen Farboptionen zeigen sollen. Weiter heißt es, dass Feingewebe durch ein alternatives Material ersetzt werden soll.

Bu schreibt

Es ist möglich, dass dies die Farben der neuen Hüllen sind, die Apple mit einem Material herstellen wird, das FineWoven ersetzt. Es scheint, dass die Linie bis auf die Hinzufügung der grauen Farbe fast völlig unverändert geblieben ist

Während Grau komplett neu zu sein scheint, wirken Blau und Lila dunkler als beim Feingewebe-Case. Interessanterweise wird das Material auf der Verpackung als „Leder“ bezeichnet. Ist dies ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Fake handelt oder setzt Apple bei den iPhone 16 Hüllen auf ein Kunstleder? Einen Wechsel zurück auf Leder halten wir für ausgeschlossen.