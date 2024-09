Die Beta-Phase von iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia läuft bereits seit Mitte Juni. Langsam aber sicher neigt sich diese nun ihrem Ende entgegen. In diesem Jahr könnte das große macOS-Update deutlich früher veröffentlicht werden, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Wann erscheint macOS Sequoia?

Aus internen Apple Dokumenten, die den Kollegen von Macrumors vorliegen, geht hervor, dass macOS 15.0 Sequoia Mitte September veröffentlicht wird. Damit wäre dieses Update deutlich früher dran, als die allermeisten macOS-Updates der vergangenen Jahre. Genau genommen, wäre macOS Sequoia damit das „früheste“ macOS-Update seit dem Update auf OS X 10.8 (Mountain Lion), welches am 25. Juli 2012 freigegeben wurde.

Übersicht der vergangenen Jahre

OS X 10.9 (Mavericks): 22. Oktober 2013

OS X 10.10 (Yosemite): 16. Oktober 2014

OS X 10.11 (El Capitan): 30. September 2015

macOS 10.12 (Sierra): 20. September 2016

macOS 10.13 (High Sierra): 25. September 2017

macOS 10.14 (Mojave): 24. September 2018

macOS 10.15 (Catalina): 07. Oktober 2019

macOS 11.0 (Big Sur): 12. November 2020

macOS 12.0 (Monterey): 25. Oktober 2021

macOS 13.0 (Ventura): 24. Oktober 2022

macOS 14.0 (Sonoma): 26. September 2023

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Apple für gewöhnlich ein macOS-Update mit etwas Abstand zu den jeweiligen iOS- und iPadOS-Updates. Öfters suchte sich Apple ein Datum Ende September oder im Oktober aus. macOS 11.0 (Big Sur) wurde sogar erst Mitte November veröffentlicht.

Große iOS- und iPadOS-Updates werden für gewöhnlich in der Woche des iPhone-Verkaufsstarts freigeben. In diesem Jahr wird der iPhone 16 Verkaufsstart für den 20. September prognostiziert. Die begleitenden Updates könnten am 16. September bereit gestellt werden. Gleichzeitig könnte auch macOS Sequoia veröffentlicht werden.

Wir gehen davon aus, dass Apple heute Abend im Rahmen des „It´s Glowtime“-Event den Zeitplan für den Verkaufsstart seiner Produktneuheiten und die Freigabe der Updates bekannt geben wird. Wir berichten ab 18:30 Uhr per Live-Ticker vom Event.