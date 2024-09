Passend zur Ankündigung der neuen Apple Watch 10 – die Apple Watch Ultra 2 hat nur eine neue Farboption erhalten und die Apple Watch SE wurde nicht überarbeitet – hat Apple auf der einen Seite komplett neue Apple Watch Armbänder und auf der anderen Seite neue Farboptionen für bestehende Apple Watch Armbänder angekündigt.

Neue Apple Watch Armbänder sind da

Neues Milanaise Armband Titan

Das Milanaise Armband Titan besteht aus einem Titangeflecht in Raumfahrt-Qualität mit einer sicheren Schließe im Fallschirm-Stil. Es erinnert an das Edelstahlgeflecht, das in der Vergangenheit von Taucher:innen verwendet und für maritime Aktivitäten entwickelt wurde. Gefertigt aus leichtem Titan ist es perfekt jeden Anlass.

Hermès En Mer

Design und Funktion. Inspiriert durch die See. Mit einzigartigen Reliefstreifen, einem subtilen „H“ Motiv und einer sicheren Schließe aus Titan übersteht dieses Armband extreme Wasseraktivitäten.

Hermès Twill Jump Attelage Single Tour

Das elegant schmale Armband hat farblich kontrastierende Ränder, die an die präzise abge­setzten Kanten erinnern, für die Hermès bekannt ist.

Hermès Torsade Single Tour und Double Tour

Torsade verweist auf nautische Ketten, die als fortlaufend gestricktes Armband in satten und kräftigen Farben lebendig werden.

Hermès Kilim Single Tour

Das bisher sportlichste Hermès Armband – aus wasserfestem geformten Gummi mit einer Faltschließe.

Hermès Grand H

Anpassbare Edelstahlglieder sind vom ikonischen „H“ Motiv eingerahmt und schließen mit einem Doppelfaltverschluss.

