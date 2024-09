Apple hat gestern die neue Apple Watch 10 angekündigt und verschiedene Funktionen, die bis dato der Apple Watch Ultra vorbehalten waren, auf die „normale“ Apple Watch gebracht. Dabei denken wir an die Tiefe- und Temperaturerkennung für Aktivitäten im Wasser. Darüberhinaus hat der Hersteller eine neue Gezeiten-App angekündigt.

watchOS 11 bringt neue Gezeiten-App

Damit ihr Aktivitäten im offenen Meer planen und genießen könnt und dabei über sich ändernde Bedingungen informiert bleibt, kommt mit watchOS 11 die neue Gezeiten App. Ihr könnt für sieben aufeinander folgende Tage Gezeitenvorhersagen für Küsten und Surfspots rund um den Globus abrufen, einschließlich Informationen über Hochwasser und Niedrig­wasser, Ebbe und Flut, Gezeitenhöhe und -richtung sowie Sonnenauf- und -untergang, die alle auf einer Zeitachse dargestellt werden.

Ihr habt zudem die Möglichkeit, euch Strände in der Nähe eures Standorts auf einer übersichtlichen Karte anzusehen. Neue Komplikationen zeigen auf einen Blick aktuelle Informationen zu den Gezeiten an ihren Lieblingsorten oder den nächstgelegenen Stränden. Alles in allem stehen Bedingungen für über 115.000 Strände und 5.000 Surfspots weltweit mit den entsprechenden Informationen zur Verfügung.