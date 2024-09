Mit den neuen iPhone 16 Modellen, die Apple kürzlich im Rahmen seines September-Events angekündigt hat, führt der Hersteller eine neue Funktion namens „Kamerasteuerung ein. Dazu gehört auch visuelle Intelligenz, damit ihr mit der Hilf eurer Kamera schneller Informationen zu Objekten und Orten erhalten könnt.

Apple kündigt „visuelle Intelligenz“ an

Bei der Kamerasteuerung handelt sich um eine Integration von Hardware und Software. An der rechten Längsseite des iPhone 16 oder iPhone 16 Pro findet ihr eine neue Taste, die euch unterschiedliche Kamerafunktionen bietet. Auslöser, Zoomen, Ändern von Belichtung, Tiefenschärfe etc.

Die Kamerasteuerung wird auch visuelle Intelligenz ermöglichen, damit ihr schneller als je zuvor Informationen zu Objekten und Orten erhalten könnt. Ihr werdet nächstes Jahr in Ländern und Regionen, in denen Apple Intelligence verfügbar ist, durch Klicken und Halten der Kamerasteuerung in der Lage sein, Öffnungszeiten und Bewertungen für ein Restaurant abzurufen, an dem ihr vorbeikommet, ein Event auf einem Flyer zu eurem Kalender hinzuzufügen, schnell die Rasse eines Hundes zu bestimmen und mehr.