Die Apple „It’s Glowtime“-Keynote liegt hinter uns und Apple hat die neue iPhone 16 Familie angekündigt. Kurzum: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max sind da und lösen ihre Vorgängermodelle ab.

Hands-On-Video: iPhone 16 und iPhone 16 Pro

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis sich die neuen iPhone 16 Modelle vorbestellen lassen. Am kommenden Freitag (13.09.2024, 14:00 Uhr) fällt der Startschuss. Dann könnt ihr die neuen Modelle bei Apple, Telekom, o2, Vodafone und Co. vorbestellen.

Unmittelbar nach der gestrigen Keynote hat Apple eingeladenen Medienvertretern, Influencern, YouTubern etc. die Möglichkeit gegeben, das neue iPhone 16 und iPhone 16 Pro in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Wir haben euch ein paar Eindrücke und Videos zusammengestellt.

Engadget

Ein Grund, warum ich das iPhone 16 Pro etwas schlanker fand als seinen Vorgänger, dürfte mit seinem Display zu tun haben. Es ist jetzt 6,9 Zoll groß, verglichen mit dem 6,7-Zoll-Bildschirm seines Vorgängers. Apple hat es jedoch geschafft, die Größe des Mobilteils wie zuvor beizubehalten und dafür die Ränder noch weiter zu verkleinern. Das ist nichts, was man bemerkt, ohne die beiden Geräte nebeneinander zu legen und die Ränder genau unter die Lupe zu nehmen, aber es macht einen kleinen Unterschied, der das diesjährige Pro Max neu erscheinen lässt.

The Verge

Der Grund, warum es nicht nur ein Auslöser ist, ist, dass es sich auch um eine multifunktionale kapazitive Bedienoberfläche handelt. Der physische Knopf selbst ist hochempfindlich, sodass durch leichtes Drücken die Wisch-zum-Zoom-Steuerung aufgerufen wird und durch leichtes Doppeldrücken zusätzliche Steuerelemente aufgerufen werden, zwischen denen Sie durch Wischen wechseln können, wie Objektivauswahl, Belichtung und die neuen auf dem Pro verfügbaren Fotostile. Ich brauchte eine Sekunde, um herauszufinden, wie fest ich drücken muss, aber es war nicht schwer herauszufinden. Apple sagt, dass der Knopf im Rahmen eines Software-Updates später in diesem Jahr eine zweistufige Auslöserfunktion erhalten wird, mit der Sie Fokus und Belichtung sperren können.

Six Colors

Die Taste selbst fühlt sich wirklich gut an. Es ist eine echte Taste – wenn Sie sie ganz nach unten drücken, spüren Sie eine angenehme taktile Reaktion. Es ist aber auch eine berührungs- und druckempfindliche Taste, die Sie „halb drücken“ können, um weitere Optionen aufzurufen, beispielsweise zum Vergrößern oder zum Wechseln zwischen fotografischen Stilen. Wenn Sie Ihren Finger auf der Taste lassen und zweimal schnell hintereinander halb drücken, gelangen Sie eine Ebene in der Hierarchie nach oben und können zu verschiedenen Befehlen wischen. Drücken Sie dann einmal halb, um die gewünschten Steuerelemente aufzurufen, und Sie wischen wieder. Es dauert ein paar Minuten, bis man sich an die richtigen Gesten gewöhnt hat, aber es ist eine potenziell leistungsstarke Funktion – und im Grunde ist sie immer noch sehr einfach: Drücken, um die Kamera aufzurufen, drücken, um aufzunehmen, und drücken und halten, um ein Video aufzunehmen.

Hands-On-Videos

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren