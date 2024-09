Apple hat die AirPods 4 in zwei Ausführungen angekündigt und die AirPods Max punktuell angepasst. Dies sind allerdings nicht die einzigen neuen Kopfhörer, die derzeit bei Apple in der Entwicklung sind. Hinter verschlossen Türen arbeitet Apple an den AirPods Pro 3 und den Powerbeats Pro 2. Das zuletzt genannte Modell wurde bereits für kommendes Jahr angekündigt. Wie sich nun zeigt, dürften die kommenden Kopfhörer über Gesundheitssensoren verfügen.

iOS 18 RC bestätigt: Apple testet neue Gesundheitssensoren in AirPods

Apple hat den Release Candidate zu iOS 18 freigegeben und mit dieser eine spannende Neuerung bestätigt, die in kommenden Apple Kopfhörern landen wird. Aus den Programmcode geht hervor, dass Apple Gesundheitssensoren in seinen Kopfhörern testet. So heißt es „Tragen Sie beide Ohrhörer während des Trainings, um Ihre Herzfrequenz zu verfolgen und an Apple Health zu senden. Verwalten Sie dies in den Bluetooth-Einstellungen. Die Zeichenfolge ist Teil einer Systemkomponente, die die Einrichtung der drahtlosen Kopfhörer von Apple, wie AirPods und Beats, verwaltet, so 9to5Mac.

Laut weiteren Quellen werden die AirPods Pro 3 nicht die einzigen Ohrhörer sein, die mit dem neuen Gesundheitssensor ausgestattet sind. Apple plant auch, den gleichen Herzfrequenzsensor in die nächste Generation der Powerbeats Pro einzubauen. Von denen weiß wiederum Macrumors zu berichten, dass diese in den Farben Orange, Lila, Schwarz und Beige erhältlich sein werden.

Im Rahmen der „It´s Glowtime“-Keynote hatte Apple nicht nur die AirPods 4 sowie „neuen“ AirPods Max angekündigt, euch drei neuen Gesundheitsfunktionen für die AirPods Pro wurden bestätigt, die in Kürze mit einem Softwareupdate zur Verfügung stehen.